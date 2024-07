Colpo a sorpresa in attacco: Gnonto arriva in Serie A

Wilfried Gnonto ha finalmente trovato la proposta giusta per tornare in Italia e giocare in una squadra di Serie A: la trattativa nel vivo.

Wilfried Gnonto è considerato da tempo come uno dei giovani talenti del calcio italiano. L’astro nascente azzurro ha preferito lasciare il calcio italiano e le giovanili dell’Inter per la Svizzera e dopo la figura dell’attaccante italiano Wilfried Gnonto è salita alla ribalta grazie alla Nazionale maggiore. In seguito alla trafila fra i vari step in azzurro, nel 2022 il giocatore di Verbania ha preso parte a uno stage organizzato dall’allora Ct Roberto Mancini, che ha deciso poi di coinvolgerlo nel suo progetto arrivando al debutto appena 18enne in occasione della gara di Nations League contro la Germania.

Da quel momento un susseguirsi di prestazioni convincenti, che hanno influito anche sulla sua carriera coi club. Infatti Gnonto sembrava vicino all’approdo nel campionato italiano, salvo optare per l’opzione che nel 2022 l’ha portato in Inghilterra, al Leeds United.

Il debutto in Premier League è stato piuttosto promettente, ma il giocatore vede la sua parabola alternarsi tra alti e bassi. Soltanto durante l’attuale sessione di calciomercato potrà essere però soddisfatta, in coincidenza con la permanenza della società inglese in Championship.

L’elevata richiesta da 20 milioni di euro per il suo cartellino ha allontanato lo scorso anno qualsiasi pretendente. In Italia Wilfried Gnonto sarebbe piaciuto a Milan e Fiorentina, le quali avevano effettuato un sondaggio anche in prestito, trovando però il rifiuto da parte del Leeds. Il cambio di categoria della squadra ha cambiato però le carte in tavola e l’italiano classe 2003 diventa un’interessante opportunità, nuovamente.

Gnonto in Serie A? L’opportunità tanto attesa è alle porte, la situazione

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero stati sondaggi da parte del Torino, che avrebbe avviato i contatti per comprendere i termini economici di un’eventuale trattativa per il 21enne attaccante italiano. Tuttavia non bisognerà indugiare molto fra i dubbi, poiché estimatrici non mancano.

Wilfried Gnonto infatti potrebbe anche tornare nel massimo campionato inglese, poiché stuzzicherebbe l’interesse dell’Everton, pronto a proporsi per portare l’ala italiana a Liverpool.

La valutazione dei Leeds si aggira intorno ai 16 milioni di euro e il contratto attualmente vincolante è fino al 2027. Una ragione in più per non svendere il calciatore, anche perché consapevoli delle possibilità di investimento dell’Everton. Le prossime ore potrebbero già essere decisive, con gli agenti del calciatore a lavoro. Il Torino è avvisato.