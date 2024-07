Conte stregato dal milanista, lo vuole a tutti i costi: affare a sorpresa

Conte torna a pensare ad un giocatore del Milan. Stavolta l’affare può davvero decollare: il punto sul giocatore che piace all’italiano

E’ finalmente entrato nel vivo il calciomercato del Milan, con il colpo Alvaro Morata. I prossimi giorni saranno inoltre quelli della svolta per Pavlovic e Fofana, con Giorgio Furlani che spera di chiudere presto per poco meno di quaranta milioni di euro per entrambi.

Il calciomercato rossonero, però, potrebbe prevedere altri colpi in entrata come quello di Samardzic e Fullkrug. Ma per far sì che ci siano nuovi arrivi, il Diavolo dovrà riuscire a piazzare quei calciatori che sono in esubero. Piazzare Divock Origi, che pesa tanto a bilancio, sarebbe un passo importante, ma servirebbe le uscite anche di altri elementi come Fode Ballo-Toure e di Alexis Saelemaekers. Nonostante in molti pensino che il belga meriti un’altra possibilità e che possa recitare ancora un ruolo importante, l’idea del Diavolo resta quella di venderlo dopo l’ottima stagione al Bologna. I felsinei non lo hanno riscattato, nonostante il prezzo fosse relativamente basso, di soli 10 milioni di euro. Il cambio di allenatore ha influito tanto. Con Thiago Motta ancora alla guida il giocatore sarebbe certamente rimasto, con Vincenzo Italiano, invece, tutto è cambiato. Ma le offerte per Alexis Saelemaekers non mancano.

Calciomercato Milan, spunta Conte per Saelemaekers

Su Alexis Saelemaekers ci sono tante squadre anche italiane. Ci ha pensato chiaramente la Juventus, ma lo scambio di Kean non è decollata e i bianconeri non vorrebbero andare oltre gli 8 milioni di euro. Il belga poi è stato anche nei pensieri del Torino, oggi lo è in quelli di Antonio Conte.

Il tecnico italiano cerca rinforzi per il proprio Napoli e Saelemaekers piace tanto per la sua duttilità, per la sua abilità di giocare a destra e a sinistra in un tridente, ma può fare anche il quinto. Il belga da quegli equilibri utili ad una squadra che gioca tanto sugli esterni. Il Milan anche per il grande apprezzamento italiano, oltre a quello di Premier League – ci sono diverse squadre di metà classifica inglese – ha alzato il prezzo. Ora per far partire il belga, che è stato uno dei migliori in campo della partita amichevole di sabato contro il Rapid Vienna, servono almeno 20 milioni di euro. Conte, che ha messo gli occhi anche su Musah, è dunque avvertito. Il Diavolo non ha intenzione di fare sconti.