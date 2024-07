L’Atletico Madrid si vendica: doppio scippo

I Colchoneros stanno pensando di fare uno sgambetto al Milan dopo l’affare Morata: due giocatori nel mirino.

Il club rossonero ha acquistato Alvaro Morata e sembra che l’Atletico Madrid non abbia preso benissimo l’operazione. In particolare, non avrebbe gradito i modi utilizzati.

Stando a quanto trapelato dalla Spagna, il Milan non avrebbe informato i Colchoneros dell’intenzione di pagare la clausola di risoluzione per assicurarsi il giocatore. Anche il comunicato ufficiale sull’avvenuto ingaggio sarebbe stato diramato senza avvisare l’Atletico Madrid. Questo è quanto rivelato dal quotidiano Marca, che sottolinea l’irritazione della dirigenza madrilena per l’atteggiamento tenuto dalla controparte, che ha fatto venire meno quella correttezza che solitamente si utilizza in questo tipo di affari.

L’Atletico Madrid punta due obiettivi del Milan

I Colchoneros sono irritati anche nei confronti dello stesso Morata, che aveva fatto inizialmente intendere di voler rimanere e poi ha cambiato idea. Infatti, il comunicato sulla sua partenza è stato particolarmente freddo. La vicenda poteva essere gestita un po’ meglio.

Ora l’Atletico Madrid si ritrova a dover sostituire Morata e nella lista degli attaccanti che interessano c’è anche Niclas Fullkrug. Il 31enne tedesco è finito nel mirino del Milan, che ha avviato i primi contatti e non ha ancora provato ad affondare il colpo. Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’acquisto di Serhou Guirassy, che dovrebbe essere il nuovo centravanti titolare dopo la super stagione disputata a Stoccarda (30 gol in 30 presenze). Per l’ex Werder Brema, pagato 17 milioni di euro un anno fa, significherebbe avere meno spazio in maglia giallonera.

Anche venire al Milan non gli garantirebbe il posto da titolare, essendoci Morata, ma Fullkrug sembra attirato dalla possibilità di provare un campionato nuovo. Inoltre, è difficile dire no a un club blasonato come quello rossonero. Per circa 15 milioni potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Anche l’Atletico Madrid ci sta pensando e potrebbe sferrare l’assalto nei prossimi giorni, sfruttando i 13 milioni versati dal Diavolo per l’acquisto di Alvaro.

Ma la “vendetta” dei Colchoneros potrebbe non fermarsi a Fullkrug. C’è un altro obiettivo milanista che piace molto: Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale serbo ha già un accordo con la società italiana, che però non ha ancora raggiunto un’intesa con il Salisburgo. La richiesta iniziale era di 25 milioni, bonus inclusi, si potrebbe chiudere a 20-22. Vedremo se l’Atletico Madrid si inserirà con prepotenza e metterà in dubbio il trasferimento del giocatore a Milano.