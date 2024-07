Milan, questo Saelemaekers merita una chance: il possibile scenario

Buona la prima per l’esterno belga, il cui futuro è ancora incerto: per la società è cedibile, ma non va escluso un colpo di scena a sorpresa.

Il Milan ha pareggiato la prima amichevole estiva disputata contro il Rapid Vienna e sicuramente uno dei più positivi in campo è stato Alexis Saelemaekers. È stata solo la prima sgambata, quindi non c’è molto da giudicare, però il 25enne belga ha fatto vedere di aver lavorato bene a Milanello in queste settimane.

Quando il Bologna ha fatto sapere di non volerlo riscattare, nonostante una buona stagione, è stato un po’ sorprendente. Ma con l’addio di Thiago Motta e l’arrivo di Vincenzo Italiano la situazione è cambiata. Il nuovo allenatore non lo riteneva un giocatore adatto al suo progetto tecnico-tattico, quindi il club emiliano non ha esercitato l’opzione di acquisto che gli avrebbe consentito di assicurarsi il cartellino per circa 10 milioni di euro.

Milan, possibile sorpresa nel futuro di Saelemaekers

Saelemaekers è considerato cedibile dal Milan, che è partito da una richiesta di ben 20 milioni per venderlo in questa sessione estiva del calciomercato. Considerata la sua annata positiva a Bologna e certi prezzi che circolano, ha sparato alto. Alla fine possono bastarne circa 15 per acquistare l’ex Anderlecht, arrivato in Italia a gennaio 2020 in prestito con diritto di riscatto e costato circa 7 milioni al club rossonero. La sua cessione può portare una discreta plusvalenza a bilancio.

Finora nessun club ha offerto 15 milioni al Milan. Negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse di Leicester City e West Ham United, ma sembra che ci stia pensando anche il Napoli. L’esterno belga piace ad Antonio Conte, al quale non dispiacerebbe affatto se il direttore sportivo Giovanni Manna lo portasse in maglia azzurra. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi concreti.

Se non dovessero arrivare proposte ritenute congrue dalla società rossonera, non si può neppure escludere totalmente una permanenza di Saelemaekers a Milanello. L’ex Anderlecht può essere un’alternativa sia sulla fascia destra sia sulla fascia sinistra, può fare da vice Rafael Leao oppure prendere il posto di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze sull’altra fascia. Ovviamente, con caratteristiche differenti.

Se ad esempio non arrivasse un nuovo numero 9 e Noah Okafor venisse considerato più punta che esterno, Saelemaekers potrebbe trovare spazio sulla corsia sinistra. Lo stesso può capitare nel caso in cui Christian Pulisic venisse impiegato più da trequartista che da esterno destro. Al momento resta cedibile, però serve la giusta offerta per dare l’ok al trasferimento.