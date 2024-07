Ribaltone improvviso: colpo di scena Daniel Maldini in casa Milan

Il Milan riflette sul futuro di Daniel Maldini, tornato nel mirino del Monza. Fonseca ha preso una decisione: il nuovo scenario.

Sta per prendere forma il nuovo Milan targato Paulo Fonseca. Il club, infatti, dopo aver preso Alvaro Morata punta a regalare al tecnico 4 ulteriori rinforzi. Le piste battute, in particolare, conducono a Niclas Fullkrug, Lazar Samardzic, Youssef Fofana e Strahinja Pavlovic. In cantiere, poi, ci sono le cessioni degli elementi poco graditi a Fonseca. La lista degli esuberi, fino a qualche giorno fa, conteneva il nome di Daniel Maldini. Ora, invece, il futuro del 22enne sembra essere diametralmente cambiato.

Il classe 2001, infatti, in questa prima parte del ritiro estivo ha sorpreso lo staff tecnico rossonero lanciando numerosi segnali positivi al tecnico lusitano. Il quale, di conseguenza, ha chiesto al management guidato da Zlatan Ibrahimovic di stoppare temporaneamente le trattative riguardanti la sua cessione in modo tale da continuare a valutarlo. Una permanenza a Milano, in tal senso, non è affatto da escludere visto che Fonseca ne apprezza non soltanto le doti balistiche ma anche la duttilità.

Milan, cambiato il destino di Maldini: Fonseca ha deciso

Maldini, di solito, ama svariare nel ruolo di trequartista centrale ma, all’occorrenza, può essere dirottato ai lati di un tridente offensivo. Da non escludere, poi, che il mister portoghese provi a trasformarlo in una punta di movimento, specie nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Luka Jovic (piace molto al Fenerbahce di José Mourimho). Riflessioni destinate a proseguire nei prossimi giorni con il Monza che, in ogni caso, proverà a riprenderlo dopo l’exploit della scorsa stagione.

Il giocatore era sbarcato in Brianza ad inizio gennaio, dopo aver iniziato l’annata ad Empoli. L’esperienza in Toscana, però, si è rivelata ben poco soddisfacente (appena 7 presenze di cui appena 3 da titolare). Da qui la scelta di cambiare aria ed accettare la corte biancorossa, rivelatasi in seguito vincente alla luce del rendimento fornito da Maldini autore di 4 reti ed un assist in 11 apparizioni complessive. Un ottimo bottino che, di recente, aveva attirato le attenzioni pure della Roma.

Il Milan, dal canto suo, non vuole affrettare i tempi. Maldini, per ora, resterà agli ordini di Fonseca con l’obiettivo di conquistarsi un posto in rosa. Sviluppi sono attesi più avanti. Vicina, invece, la partenza di Colombo finito fuori dai piani di Fonseca: lo vuole l’Empoli che, salvo sorprese, chiuderà l’affare in prestito con diritto di riscatto.