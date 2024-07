Ritorna al Milan: Ibrahimovic pronto a chiudere un altro colpo

Il mercato del Milan potrebbe riservare un gradito ritorno per i tifosi rossoneri che riaccoglierebbero volentieri in squadra il giocatore

In casa Milan si è battuto ufficialmente il primo colpo di mercato in entrata con l’acquisto di Alvaro Morata che ha fatto piacere a tutti i tifosi visto che la mancanza di un centravanti era evidente fin dal momento dell’annuncio di Olivier Giroud e del suo addio all’Italia per volare in MLS dove indosserà la divisa del Los Angeles FC. Ora i sostenitori rossoneri si attendono anche nuovi colpi per riuscire a migliorare il tasso tecnico della rosa e poter cercare di essere competitivi al massimo.

Tutti gli addetti al mercato del Diavolo, compreso ovviamente anche l’ex attaccante e oggi dirigente Zlatan Ibrahimovic, sono a lavoro per portare nuovi innesti all’organico che viene allenato dal nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sta lavorando nel raduno dei rossoneri per rendere chiari i suoi principi di gioco sebbene manchino ancora alcuni giocatori forti che sono in vacanza dopo le fatiche ad Euro 2024.

Il Milan si accende sul mercato in entrata: l’ultima idea di Ibra per la porta è un gradito ritorno di un ex canterano

Un reparto in cui il Milan sta pensando di intervenire per trovare un nuovo rinforzo è quello della porta. Il Diavolo infatti ad oggi ha in rosa il titolare indiscusso Mike Maignan, il suo affidabile secondo Marco Sportiello e poi il giovane classe 2004 Lapo Nava. Quest’ultimo non è certo di poter restare in rossonero e magari la società parlando anche con il ragazzo potrebbe optare per una cessione in prestito con l’obiettivo di fargli maturare esperienza.

A quel punto servirebbe un nuovo terzo portiere e una delle idee che sono presenti nella mente di Ibrahimovic porta ad Alessandro Plizzari. Per il portiere classe 2000 sarebbe un gradito ritorno in rossonero dopo che ha svolta tutta la trafila del settore giovanile fin dai 6 anni.

Plizzari potrebbe tornare utile in rosa per la questione liste sia in Serie A che in Champions League visto che è un prodotto del vivaio. Il suo addio al Milan è datato 2022 quando venne ceduto al Pescara, squadra di Serie C dalla quale oggi potrebbe essere ripreso. Durante il suo periodo in rossonero si contano anche altre quattro diverse esperienze in prestito: Ternana, Livorno, Reggina e Lecce in ordine cronologico.