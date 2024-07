Via a costo zero, il Milan ha dato l’ok

Tempo di decisioni in sede di mercato per il Milan che ha dato l’ok per l’addio a costo zero di un proprio calciatore.

Sono ore decisive per il mercato del Milan con i rossoneri che sono molto vicini dal chiudere nuovi colpi in entrata dopo quello di Alvaro Morata. Il club però deve sfoltire la rosa e per farlo è disposto a lasciar andare via un giocatore a costo zero.

Dopo l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid pagando la clausola da circa 13 milioni di euro, il Milan vuole andare a sistemare gli altri reparti con dei colpi mirati. In difesa è Pavlovic l’obiettivo numero uno con il serbo che da tempo ha detto sì ai rossoneri. Ora appare molto vicina anche l’intesa con il Salisburgo, proprietario del cartellino del difensore. Per il centrocampo è Fofana il prescelto con la distanza tra Milan e Monaco che si è assottigliata moltissimo. Vicini però anche degli addii con alcuni giocatori che non rientrano nei piani del club.

Calciomercato Milan, il bomber saluta a costo zero

Il Milan è pronto a dire addio a Divock Origi, rinunciando ad incassare denaro dalla sua partenza. La punta classe 1995 non rientra nei piani del club che, non avendo pagato un euro per portarlo in rossonero due anni fa, è disposto a chiudere anticipatamente il suo contratto.

Arrivato nell’estate del 2022 sotto la gestione di Maldini e Massara, il centravanti ex Liverpool ha firmato con i rossoneri un contratto di quattro anni a più di 4 milioni a stagione. Dopo la prima fallimentare stagione agli ordini di Stefano Pioli, il Milan è riuscito a trovare nel Nottingham Forest la squadra che ha voluto puntare su di lui durante lo scorso campionato. Zero reti all’attivo in Premier League e ritorno a Milanello per il belga che ora è imprigionato nella sua gabbia d’oro con pochissimi club disposti ad offrirgli lo stipendio che percepisce in rossonero.

Il suo contratto fino al 2026 pesa molto sulle casse dei rossoneri che vogliono chiudere quanto prima con il belga. Nelle ultime ore si era fatto avanti il Trabzonspor ma il centravanti ha rimandato al mittente la proposta del club turco. Al momento sembrano essere percorribili solo le strade che portano all’Arabia Saudita o alla MLS.

Una volta che Origi lascerà Milanello il Milan potrà segnare a bilancio un importante risparmio a bilancio con il club che sarà libero di dare l’assalto decisivo a Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca che è ritenuto il profilo ideale da Fonseca per completare l’attacco.