Affare fatto, colpo chiuso per il Milan: manca solo l’ufficialità

Dopo l’esordio stagionale con il Rapid Vienna, il Milan si appresta a chiudere una trattativa ormai avviatissima

La stagione del Milan di Fonseca è iniziata con il pareggio per 1-1 in amichevole contro il Rapid Vienna. Di Alessandro Florenzi, il primo gol dell’annata rossonera in un match affrontato con una formazione largamente rimaneggiata a causa dei tanti assenti non ancora arrivati in ritiro dopo gli impegni con le Nazionali.

Fonseca ne ha approfittato per concedere minutaggio anche a quei calciatori destinati presto a lasciare i rossoneri. Non hanno partecipato alla trasferta di Vienna né Luka Romero (vicino a un’altra cessione in prestito in Liga, stavolta all’Alaves) e Jan-Carlo Simic, ceduto a titolo definitivo all’Anderlecht per 3 milioni.

Due cessioni cui si è aggiunta anche quella del portiere Devis Vasquez. Dopo le esperienze con lo Sheffield Wednesday e l’Ascoli, altro trasferimento a titolo temporaneo per il portiere colombiano che è passato all’Empoli. Molto presto, potrebbe raggiungerlo in Toscana anche un altro rossonero, anche lui rientrato da un prestito e destinato a un’altra cessione con la stessa formula di trasferimento.

Milan, cessione imminente: andrà all’Empoli

Ci riferiamo a Lorenzo Colombo. E’ stata quasi sorprendente la presenza dell’attaccante nell’amichevole di Vienna nella quale, peraltro, ha giocato da titolare. Il Milan, infatti, già prima del weekend aveva raggiunto un’intesa con l’Empoli per la cessione del centravanti che si appresta così ad affrontare la terza stagione consecutiva in prestito in Serie A dopo quelle con Lecce e Monza.

Ancora una volta, Colombo non è riuscito a ottenere la conferma. Con l’arrivo di Morata e la conferma di Jovic, il Milan acquisterà un altro centravanti (Fullkrug è il preferito della dirigenza rossonera) che, inevitabilmente, toglierebbe spazio all’attaccante cresciuto nelle giovanili rossonere. Colombo che sarà il secondo rinforzo per l’Empoli in attacco dopo Sebastiano Esposito, prelevato dall’Inter.

Le cessioni per il Milan non sono affatto concluse. Si lavora per trovare una sistemazione a Divock Origi. Aggregato al Milan Futuro, per l’attaccante belga è spuntato un interessamento del Trabzonspor con il Milan disposto anche alla risoluzione contrattuale. Si attendono offerte anche per Ballo Touré e Saelemakers. Incerta anche la permanenza di Daniel Maldini, per il quale si è scritto anche di un possibile rinnovo di contratto.

Attenzione anche ad Adli e Pobega. Uno dei due, infatti, potrebbe essere ceduto per far spazio a Samardzic. Pobega, peraltro, può rappresentare anche una possibile contropartita per l’Udinese qualora il Milan dovesse cominciare a trattare con il club friulano dopo aver raggiunto un accordo con Samardzic e il suo entourage.