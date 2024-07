Il Milan rischia di perderlo: assalto del Liverpool

Il Milan rischia seriamente di perdere uno dei suoi obiettivi di mercato: il Liverpool supera i rossoneri per il top player

Un obiettivo di mercato del Milan che sembra allontanarsi sempre di più. Dopo il pareggio (beffa) ottenuto nella prima uscita di Paulo Fonseca, in amichevole, contro gli austriaci del Rapid Vienna non arrivano buone notizie dal calciomercato. Ovviamente quello in entrata. A rovinare la festa, ancora una volta, è il Liverpool che riparte dal suo nuovo allenatore, Arne Slot.

I ‘Reds’ hanno messo seriamente nel mirino uno degli svincolati di lusso di questa stagione come Adrien Rabiot. Il centrocampista, negli ultimi giorni, ha chiuso definitivamente le porte in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus. Contratto con i bianconeri scaduto lo scorso 30 giugno, l’intenzione di rinnovare non c’è mai stata, ed ora si sta iniziando a guardare attorno.

Milan, l’obiettivo si allontana: c’è il Liverpool

Prima, però, il francese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo aver disputato il campionato europeo con la sua nazionale. Per il suo futuro ci sta pensando la madre che funge anche da procuratore. Il ‘Diavolo’, per rinforzare il centrocampo, aveva inserito il suo nome nella lista dei desideri. Obiettivo di mercato che, però, si sta complicando sempre di più visto che il Liverpool è pronto ad accontentare tutte le sue richieste.

Sul calciatore c’è una vera e propria fila di top club pronti ad assicurarsi le sue prestazioni. Non solo il Milan, quindi, ma anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti ingolosito dall’idea di acquistarlo a parametro zero. Così come il Galatasaray che ci ha fatto più di un pensierino. Chelsea e Manchester United, intanto, non si arrendono. Nel frattempo, però, il classe ’95 avanza sempre di più verso la Premier League, ma per vestire la maglia del Liverpool. Questo è quello che ha confermato, nelle ultime ore, Alfredo Pedullà.

Il noto giornalista di ‘Sportitalia’ ha rivelato che il giocatore sarebbe perfetto per gli schemi del nuovo tecnico. Il suo arrivo significherebbe molto per la squadra che – la scorsa stagione – è arrivata terza in campionato dopo aver cercato (invano) di dare fastidio a Manchester City (poi vincitrice della Premier) e Arsenal per la conquista del titolo. Rabiot, dopo cinque anni, chiude definitivamente così il capitolo Italia e ‘Serie A’.