Milan negli USA, il programma completo: avversari, data e orario delle partite

La squadra rossonera prossimamente partirà per gli Stati Uniti, dove ha in programma una serie di impegni prestigiosi: vediamo quali.

Archiviata l’amichevole in Austria contro il Rapid Vienna, da oggi il Milan è tornato a lavorare al centro sportivo di Milanello. La preparazione va avanti, l’obiettivo è presentarsi un ottime condizioni per l’inizio del campionato. In attesa di debuttare il 17 agosto contro il Torino, ci sono altre amichevoli importanti da affrontare.

I rossoneri partecipano al Soccer Champions Tour 2024, un torneo organizzato negli Stati Uniti che vede come protagoniste anche Barcellona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Non tutte si sfidano, ma comunque sono in programma delle grandi partite che saranno seguite con grande interesse, pur essendo calcio estivo.

Milan al Soccer Champions Tour 2024: le partite in calendario

Per il Milan la tournée negli USA è molto importante sia sul piano sportivo, dato che si scontra contro avversarie di alto livello, sia sul piano “commerciale”. Quello americano è un mercato sul quale il club punta molto per crescere. Ovviamente, fare queste trasferte non è l’ideale per la preparazione, però ormai sono una costante. L’aspetto economico prevale, non è un segreto. Vale per tante società.

Giovedì 25 luglio il Milan partirà per gli Stati Uniti e faranno parte della spedizione anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Quest’ultimo si tratterrà per qualche giorno e poi farà rientro a Milano, dove porterà avanti il calciomercato. Considerando che la squadra sarà impegnata nella patria della proprietà RedBird Capital Partners, è facile immaginare che Gerry Cardinale farà visita ai giocatori e a mister Fonseca durante la tournée.

La prima partita del Soccer Champions Tour 2024 è in programma per domenica 28 luglio alle ore 00:00 italiane: di fronte il Manchester City di Pep Guardiola. Si giocherà allo Yankee Stadium di New York. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per vedere Cardinale in tribuna, considerando che il Milan ha una partnership con i New York Yankees. La Yankee Global Enterprises, società proprietaria dei NYY, ha anche investito nel club e detiene una quota di minoranza.

La seconda amichevole dei rossoneri andrà in scena giovedì 1° agosto (ore 02:30 italiane) al Soldier Field di Chicago: l’avversario sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida sempre molto affascinante. I blancos vengono da una stagione super in cui hanno vinto Supercoppa di Spagna, Liga e Champions League. Il terzo e ultimo impegno negli Stati Uniti sarà contro un’altra squadra spagnola, il Barcellona: appuntamento mercoledì 7 agosto (ore 01:30 italiane) al M&T Bank Stadium di Baltimora.