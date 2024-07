Milan-Samardzic, la proposta dell’Udinese: no secco dei rossoneri

Le ultime sul colpo a centrocampo. Il giocatore serbo è finito nel mirino del Milan, ma può arrivare solo a determinate condizioni

Non solo Alvaro Morata. Il calciomercato del Milan è pronto a decollare e questi giorni potrebbero essere quelli della svolta per Pavlovic e Fofana. Il Diavolo ha il sì sia del difensore, per una cifra sugli 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione, che del centrocampista, per circa 3 milioni di euro netti, ma serve il via libera dai rispettivi club. Con il Salisburgo l’affare è vicino alla conclusione per una ventina di milioni. Con il Monaco, invece, si spera di chiudere per qualcosa meno.

Ma il calciomercato del Milan potrebbe prevedere l’arrivo anche di un altro centrocampista. L’idea del Diavolo è quella di acquista il francese, un calciatore indispensabile per dare equilibrio ad una squadra che la scorsa stagione ha subito troppi gol. Il giocatore è visto come l’elemento giusto per dare una mano alla difesa e si spera di andare a dama il prima possibile. Poi ci sarà spazio anche per una mezzala, un calciatore di inserimento che garantisca dei gol e che chiaramente possa fare il trequartista nel 4-2-3-1. Il nome cerchiato in rosso è quello di Lazar Samardzic.

Calciomercato Milan, colpo Samardzic: le richieste dell’Udinese

In questi giorni il Diavolo ha riallacciato i contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione, per capire se le commissioni possano rappresentare un ostacolo. Il Milan ha incassato il sì del serbo, ma serve trattare con i suoi agenti e il papà, che ha dimostrato di essere un osso duro.

Allo stesso tempo bisogna trovare un accordo con l’Udinese, pronto a cedere il centrocampista per 25 milioni di euro. Il Milan ad oggi non vuole andare oltre i 15 milioni con l’inserimento di una contropartita tecnica. Così i bianconeri hanno chiesto informazioni per Kevin Zeroli. Il giovane calciatore, capitano della Primavera e perno della Nazionale Under 19, oltre che del Milan Futuro è però considerato incedibile. Dalle parti di via Aldo Rossi sono super convinti di puntare su di lui. E’ ritenuto tra i giovani più pronti, anche chiaramente più di Francesco Camarda, per il quale servirà del tempo. Ricordiamo che l’attaccante è solo un classe 2008 e la sua maturazione fisica non è ancora avvenuta del tutto. Zeroli, invece, è un 2005 ed è pronto ad esplodere. L’Udinese dovrà guardare altrove, magari a Tommaso Pobega.