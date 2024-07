Milan, settimana chiave: tre acquisti in agenda

Il club rossonero vuole accelerare il calciomercato in entrata: dopo l’ingaggio di Morata, a Fonseca servono altri rinforzi importanti.

I tifosi hanno grandi aspettative sulla campagna acquisti del Milan, che nei prossimi giorni cercherà di chiudere alcune trattative avviate. Aver comprato Alvaro Morata è stato solo un primo tassello, ora servono gli altri per completare e migliorare la squadra.

A Paulo Fonseca servono un difensore centrale, un centrocampista e un altro centravanti. Questi sono i tre colpi che la dirigenza ha in programma di fare, cercando di portare a termine già questa settimana delle trattative che sono state avviate. Consegnare all’allenatore dei nuovi innesti in tempo per la tournée negli Stati Uniti sarebbe l’ideale.

Milan, chi può arrivare questa settimana: triplo obiettivo

Per la difesa l’obiettivo è Strahinja Pavlovic, 23enne serbo in forza al Salisburgo. La richiesta iniziale era di 25 milioni di euro, il Milan si è spinto a offrire 18 milioni. Considerando anche i buoni rapporti tra le due società, è possibile che alla fine si possa chiudere a 20-22 milioni (bonus inclusi). I rossoneri hanno già l’accordo con il giocatore, che ha Milano come priorità per il suo futuro. Si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid, però la sua volontà è chiara e adesso si tratta di accelerare per finalizzare il trasferimento.

Per il centrocampo l’obiettivo è Youssouf Fofana, 25enne nazionale francese ritenuto il giocatore perfetto da affiancare a Tijjani Reijnders nel 4-2-3-1 di mister Fonseca. Anche il Monaco era partito da una richiesta di 25 milioni, però è pronto ad accontentarsi di 18-20 milioni. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025, per questo il Milan finora ha proposto al massimo 15-16 milioni. Serve alzare l’offerta per chiudere l’affare. Con l’entourage c’è già l’intesa sul contratto, che prevede uno stipendio da circa 3 milioni netti annui.

Pavlovic e Fofana potrebbero essere i prossimi colpi rossoneri, anche se serve un ultimo sforzo economico per portarli a Milanello. Per quanto concerne l’attaccante, non è un segreto l’interesse per Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Ci sono stati dei contatti e questa operazione è certamente più indietro rispetto alle altre due menzionate. La società rossonera proverà a compiere dei passi avanti nei prossimi giorni, ma attenzione all’Atletico Madrid.

I Colchoneros non hanno preso bene la partenza di Morata e stanno cercando un sostituto. Potrebbero fare un “dispetto” al Milan e puntare sul centravanti tedesco. Addirittura il quotidiano BILD scrive di un’offerta da ben 30 milioni, cifra che i rossoneri non spenderebbero mai per un 31enne: l’idea era di non andare oltre i 15. Vedremo che sviluppi ci saranno.