@ML – Futuro Florenzi, la scelta è presa: i dettagli

Un futuro tutto da scrivere per Alessandro Florenzi. Il giocatore italiano ha un contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno

La voglia di Milan è ancora tanta per Alessandro Florenzi. L’ex giocatore della Roma in questi primi giorni di allenamenti a Milanello ha dimostrato di essere importante per il gruppo. Un vero uomo spogliatoio, pronto ad incoraggiare i più giovani ed usare le parole giuste.

Ma le indicazioni che sono arrivate da Carnago, fin dal primo giorno, sembrano essere state chiare. Nonostante l’assenza di Theo Hernandez, al momento non c’è spazio per lui nel ruolo di terzino. E dire che in passato con la maglia rossonera ha giocato anche a sinistra, oltre che chiaramente a destra. Così nella partitella dell’8 luglio, primo giorno di raduno, Florenzi è stato schierato a centrocampo.

Lo stesso è successo sabato scorso contro il Rapid Vienna, con Paulo Fonseca che sugli esterni ha schierato prima Davide Calabria e Filippo Terracciano, poi i giovani Bakoune e Jimenez. Florenzi nonostante il cambio di ruolo è riuscito comunque a mettersi in mostra, segnando il primo gol stagionale, con un ottimo inserimento, da centrocampista puro, su assist dell’amico Daniel Maldini. I due poi si sono esibiti in una esultanza davvero calorosa a rafforzare l’idea che per entrambi c’è ancora tanta voglia di Milan.

Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Florenzi

Per Florenzi, però, il destino appare davvero segnato. Il Milan ha deciso da tempo di separarsi dal giocatore e il rapporto non proprio idilliaco con Fonseca, di cui si è parlato, non sarà certo il fattore principale che lo farà partire.

L’italiano sta benissimo a Milano e al Milan. Avrebbe voluto rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, ma il Diavolo è di parere diverso. La volontà della società è infatti quella di separarsi col calciatore già in questa sessione di calciomercato. Florenzi fino a quando non troverà una nuova squadra, continuerà ad allenarsi da professionista e a dare il suo supporto alla squadra, da leader carismatico dentro lo spogliatoio.

Proprio questa sua leadership riconosciuta da tutti è il fattore principale che lascia perplessi i tifosi e gli addetti ai lavori in merito alla scelta di separarsi da lui. Florenzi, però, ha capito bene la situazione e adesso aspetta la proposta migliore, consapevole che questo sarà il suo ultimo contratto importante. Il terzino vorrebbe un accordo da 2-3 anni ed è disposto anche a volare in Arabia Saudita. Una pista che si stava scaldando con il possibile trasferimento di Pioli. Una pista che comunque non è ancora tramontata. Ma attenzione alle idee italiane, da quelle vicine a Milano, come Como e Monza o a quella che lo porterebbe a Bologna.