Sinner beccato dai paparazzi: non ci sono dubbi

Jannik Sinner è stato sorpreso dai paparazzi in atteggiamenti inequivocabili, non ci sono dubbi su quanto accaduto nella sua vita.

Gli ultimi mesi per Jannik Sinner sono stati davvero impegnativi, ma non certamente avari di soddisfazioni. Nell’ultimo anno ha ottenuto grandi successi, dalla Coppa Davis fino all’Atp di Miami e soprattutto gli Australian Open, primo Slam in carriera. A tutto ciò si aggiunge l’essere riuscito a diventare numero uno nella classifica, nessuno italiano c’era mai riuscito nella storia.

Wimbledon non è andato come tutti si aspettavano, complice anche qualche problema fisico di troppo, ma c’è già un altro obiettivo per il campione azzurro: ad attenderlo a breve ci sono i Giochi Olimpici, dove sicuramente non vuole sfigurare. Lui è consapevole di attirare massima attenzione e anche per questo è inevitabile che i paparazzi lo abbandonino raramente.

Jannik Sinner alle prese con i paparazzi

Non capita tutti i giorni, almeno per l’Italia, di avere un talento cosi importante nel tennis, per questo è più che naturale essere orgogliosi per quello che sta facendo Jannik Sinner. Il suo presente è stato finora ricco di soddisfazioni, ma la carriera di Jannik è agli inizi e tutti noi siamo consapevoli che potranno arrivare tante altre soddisfazioni.

Come capita per tutti i grandi sportivi anche Sinner ha dovuto fare i conti con i paparazzi, interessati a quello che fa fuori dal campo. L’ultimo scoop che lo riguarda pone fine a ogni dubbio di sorta sulla sua situazione personale.

Oggi, infatti, il ragazzo è innamoratissimo della sua nuova fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya, a cui è legato da qualche mese. I due sono stati paparazzi a Portocervo in Sardegna, ospitati a casa di amici. Le foto del settimanale Chi li riprendono a mare e in una intima cena. Non sono mancate ovviamente le nuotate e i momenti divertenti in spiaggia, come due giovani qualsiasi della loro età. L’intesa tra loro sembra davvero massima, resa ancora più solida dalla passione in comune per lo sport.

Già da qualche tempo si parlava di una storia d’amore tra i due, solo recentemente entrambi hanno scelto di uscire allo scoperto e di ammettere cosa nel frattempo era nato tra loro: “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato“, aveva detto lui in conferenza stampa subito dopo la vittoria al Roland Garros.

Anna già in passato ha avuto una storia d’amore con un collega, dal 2019 al 2020 è stata legata all’australiano Nick Kyrgios, a cui ha fatto seguito la frequentazione più breve con il tedesco tedesco Sami Reinwein. Jannik invece è stato fidanzato con l’influencer Maria Braccini, che avrebbe lasciato dopo quattro anni dopo avere scoperto di essersi innamorato della tennista.