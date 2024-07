Asse inglese: via Thiaw, arriva il terzino

Il Milan può pescare dal Manchester United. Il calciatore è in uscita e farebbe sicuramente comodo al Diavolo: il punto della situazione

Si muove il calciomercato del Milan. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, il Diavolo è pronto a mettere a segno altri colpi. L’idea di prendere un centravanti resta viva, ma come scritto più volte, la priorità adesso sono il difensore centrale, di piede mancino, e il centrocampista, che ridia equilibrio alla squadra.

E’ noto anche chi sono i nomi in cima alla lista, vale a dire Pavlovic e Fofana. Entrambi hanno detto sì al Milan e in queste ore si sta provando a chiudere per entrambi. Serve chiaramente arrivare a dare con i rispettivi club e dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione che la doppia fumata bianca non sia lontana. Con il Salisburgo così si potrà chiudere per una ventina di milioni di euro, con i bonus; con il Monaco, per qualcosa meno. L’idea è quella di non andare oltre i 18 milioni di euro, attraverso i bonus. Il Milan con l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano ha dunque premuto il piede sull’acceleratore per regalare a Paulo Fonseca i giusti rinforzi, quelli utili a ridurre il gap con l’Inter per provare a conquistare lo Scudetto.

Calciomercato Milan, colpo a destra: non solo Emerson

Poi serviranno delle uscite per aggiungere altre pedine che potranno migliorare l’organico a disposizione del tecnico portoghese. C’è Samardzic sul taccuino di Moncada, ma dovrà fare le valigie un centrocampista. Il Milan, inoltre, non ha smesso di pensare ad un terzino destro, per completare l’organico. L’eventuale partenza di Malick Thiaw permetterebbe al Diavolo di tornare alla caricare per l’esterno basso. Calabria, d’altronde, non convince e Pierre Kalulu continua ad essere visto come un jolly.

Le voci su Malick Thiaw che lo vogliono in Inghilterra si stanno facendo sempre più insistenti. Il Newcastle è pronto a formulare l’offerta giusta, ma in queste ore si è parlato anche del Manchester United. Il mercato dei Red Devils continua ad intrecciarsi con quello rossonero. Dopo Zierkzee, d’altronde, gli inglesi hanno sondato il terreno per Fofana e non hanno perso d’occhio Amrabat.

Chissà che proprio dal Manchester United non arrivi il rinforzo giusto per il ruolo di terzino destro. Con l’addio di Thiaw, il Milan spingerebbe per prendere un esterno basso e il nome di Aaron Wan-Bissaka potrebbe tornare di moda, senza, chiaramente, dimenticare Emerson Royal.