Chi è Fernandez-Pardo, l’acquisto che può cambiare la strategia del Milan

Conosciamo meglio Fernandez-Pardo, nuovo giocatore accostato al club rossonero in questi giorni: sarà uno dei colpi dell’estate?

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere nuovi acquisti, il solo Alvaro Morata non basta, ovviamente. Ci sono più operazioni che la dirigenza deve effettuare per rafforzare la squadra e renderla competitiva per lo Scudetto.

Com’è noto, l’obiettivo è quello comprare un difensore centrale, un centrocampista e un altro attaccante. Questi sono tre colpi che oggi appaiono abbastanza sicuri, almeno in termini di ruolo, perché poi non c’è certezza su chi arriverà effettivamente a Milanello. C’è accordo con il difensore Strahinja Pavlovic e con il mediano Youssouf Fofana, però manca quello con Salisburgo e Monaco. Per l’attacco si è parlato per giorni di Niclas Fullkrug, ma la trattativa col Borussia Dortmund non è davvero partita e c’è l’inserimento dell’Atletico Madrid.

Milan, spunta Fernandez-Pardo: ruolo e caratteristiche

A proposito di reparto offensivo, l’ultimo nome accostato al Milan è quello di Matias Fernandez-Pardo. Il 19enne belga, in possesso anche di passaporto spagnolo, gioca in Jupiler Pro League con il Gent. Ma non è un numero 9.

Infatti, si tratta di un calciatore che agisce come seconda punta o da esterno sinistro offensivo. La società rossonera ha avviato i primi contatti e ce ne sono altre due della Serie A interessate: Lazio e Roma. Attenzione al Bayer Leverkusen. A gennaio il suo nome era stato associato pure al Lecce. Dopo una prima parte di stagione spesa soprattutto in terza divisione con lo Jong Gent, è esploso in Prima Squadra nella seconda parte. In particolare, nei playoff per l’accesso all’Europa: 7 gol in 10 presenze.

Il Gent chiede 15 milioni di euro per vendere Fernandez-Pardo, che nel 3-4-1-2 di mister Hein Vanhaezebrouck agiva come seconda punta. Il Milan gioca con il 4-2-3-1, quindi bisogna capire se il club rossonero lo consideri come attaccante o come esterno offensivo. Anche Noah Okafor può giocare in entrambe le posizioni, pertanto serve vedere cosa succederà se davvero il club rossonero metterà le mani sul giovane belga. Uno dei due potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un centravanti, con l’altro che invece sarebbe il vice di Rafael Leao. Questo significherebbe abbandonare l’acquisto di un vero numero 9.

Alto 1,83 metri, Fernandez-Pardo è un giocatore veloce e abile nel dribbling. Ha fatto vedere una buona precisione nei passaggi e anche concretezza in fase offensiva. Presto per dire quale livello possa raggiungere, però ha un buon potenziale e non è un caso che il Milan si sia fatto avanti.