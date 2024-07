Colpo in entrata e uno in uscita, il Milan cambia in difesa

A Milanello sta per arrivare un nuovo rinforzo in difesa, ma potrebbe partire un altro centrale: un’offerta dall’estero può cambiare tutto.

Non è un segreto che il Milan voglia comprare un difensore centrale e con una caratteristica ben precisa: deve essere mancino. In questi mesi sono stati accostati diversi nomi al club, però ce n’è uno che in questo momento è in pole position.

Ovviamente, ci riferiamo a Strahinja Pavlovic, 23enne serbo in forza al Red Bull Salisburgo. Nel 2019 fu ad un passo dal trasferimento in Italia: era tutto fatto tra la Lazio e il Partizan Belgrado, ma il giocatore non superò le visite mediche e l’affare sfumò. Un anno dopo è stato comprato dal Monaco, dove non ha mai convinto, ed è stato prestato prima al Cercle Bruges e poi al Basilea. a giugno 2022 il trasferimento in Austria per circa 7 milioni di euro.

Pavlovic al Milan, via libera alla cessione: attesa per l’offerta

Oggi Pavlovic ha un accordo con il Milan: contratto di cinque anni a circa 1,5 milioni netti annui. Anche se non gli mancano altre richieste, in questo momento ha messo Milano come priorità per il suo futuro e attende che i club raggiungano l’intesa sul prezzo del suo cartellino.

Il Salisburgo è partito chiedendo 25 milioni, ma si può chiudere a 20-22 (bonus compresi). Le parti sono sempre più vicine ad accordarsi ed è possibile che in questi giorni la negoziazione arrivi a un esito positivo. L’Atletico Madrid ha provato a inserirsi, però il Milan rimane saldamente in pole position e conta di finalizzare questa operazione a breve. Serve accelerare un mercato in entrata che finora ha regalato a Paulo Fonseca solo Alvaro Morata.

Per un Pavlovic che potrebbe arrivare, attenzione a ciò che potrebbe succedere con Malick Thiaw. Il difensore centrale rossonero è richiesto dal Newcastle United, che è tornato a farsi avanti nelle scorse ore. Un’offerta particolarmente alta dei Magpies potrebbe anche convincere il Milan a dare l’ok alla cessione. Con 35-40 milioni sul tavolo sarebbe difficile dire “no”.

Già nelle settimane scorse il Newcastle United aveva effettuato un sondaggio per Thiaw, poi la pista si era raffreddata. Adesso sembra che il club inglese ci voglia riprovare con maggiore convinzione. Eddie Howe vuole un altro rinforzo in difesa, l’arrivo a parametro zero di Lloyd Kelly (ex Bournemouth sondato anche dal Milan) non è sufficiente. Il tedesco, arrivato a Milano per circa 9 milioni nel 2022, è un obiettivo. Vedremo se l’affare andrà in porto.