Colpo Simeone in Serie A: arriva il bomber

Il destino del ‘Cholito’ appare segnato, Napoli intenzionato a piazzarlo alla cifra giusta: le ultime

Il futuro del Cholito Simeone sembra lontano da Napoli. Conte sembra preferirgli persino Cheddira e lo spazio per lui – soprattutto visto l’assenza di Coppe – appare ridotto. L’argentino potrebbe lasciare definitivamente Napoli.

Se nella stagione 2022/2023, dopo un inizio non semplice, riuscì ad aiutare gli azzurri sia in campionato che in Champions League a suon di reti pesanti, l’anno scorso, un anno a dir poco turbolento, ha inciso meno del previsto, finendo ai margini del progetto. L’argentino continua ad amare Napoli e il Napoli, ma ha comunque voglia, a quasi trent’anni, di giocare ad alti livelli e in modo costante.

Gli azzurri non si strapperebbero le vesti e lo cederebbero alla cifra giusta, almeno 15 milioni di euro, in modo tale da quasi pareggiare i 17 milioni spesi due anni fa per acquistarlo dal Verona.

Lazio, Simeone torna di moda: sarà lui il post Immobile?

Il recente addio di Ciro Immobile ha lasciato un grande vuoto alla Lazio. Ad andare via non è stato soltanto il capitano e punto di riferimento, ma anche il maggior bomber della squadra con le sue 207 reti in 340 apparizioni. Più di Silvio Piola e Beppe Signori, due leggende in quel di Formello.

Sostituire il bomber di Torre Annunziata, appena sbarcato al Besiktas, non sarà semplice; tuttavia, il profilo di Simeone potrebbe essere quello giusto anche perché il presidente Lotito, e il resto dei dirigenti, lo monitorano sin dall’inizio della finestra estiva.

L’arrivo dell’argentino sembra essere favorito da due aspetti: ambientale e tattico. Per quanto riguarda il primo, è inutile dire che il legame che ha ricamato papà Diego con la Lazio rimane vivido anche nel cuore di Giovanni, che da piccolo era solito visitare il centro sportivo di Formello.

Per quanto riguarda il secondo invece, Simeone è un profilo all’altezza di sostituire Immobile. Tatticamente i due calciatori non sono così diversi. Sono entrambi bravi a trasformare in rete ogni palla toccata e ad aiutare la squadra nelle varie fasi del match.

Al Napoli, nonostante l’addio quasi certo di Victor Osimhen, Simeone comunque non troverebbe molto spazio, motivo per cui un suo addio pare del tutto logico. Le due squadre finora hanno avuto contatti sporadici, i partenopei non intendono svendere un loro calciatore, la Lazio punta invece a dilazionare il colpo per contenere i costi. Prossime ore decisive per questo affare di mercato molto interessante.