Contatti col Milan, conferma ufficiale: c’è l’annuncio

Arrivano le dichiarazioni ufficiali che non lascino più dubbi sull’affare. Il Milan potrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono a lavoro per chiudere altri colpi dopo aver messo le mani su Alvaro Morata. Il Diavolo non può certo fermarsi all’acquisto dello spagnolo se vuole davvero competere con l’Inter.

La dirigenza rossonera è consapevole del fatto che serva ben altro. Ormai sono giorni che scriviamo di quanto il Milan si stia avvicinando a piccoli passi sia a Fofana che a Pavlovic, così da rafforzare sia il centrocampo, con un calciatore che aiuta la difesa, sia il pacchetto arretrato con un centrale mancino. Ma il calciomercato del Milan andrà oltre, perché l’obiettivo è quello di avere una rosa più lunga, con altri giocatori di qualità. L’attaccante da affiancare ad Alvaro Morata e a Luka Jovic, qualora non facesse le valigie, arriverà ad agosto inoltrato, ma per il trequartista/mezzala si può chiudere prima. Il nome caldo anche in questo caso c’è ed è quello di Lazar Samardzic. Il serbo ha detto sì al Diavolo e adesso bisogna trovare l’accordo con l’Udinese.

Calciomercato Milan, colpo Samardzic: parla Nani

I bianconeri, attraverso le dichiarazioni di Gianluca Nani, hanno nel frattempo fatto il punto della situazione confermando la trattativa con il Milan: “Samardzic è un giocatore dell’Udinese, importante, se dovesse arrivare una proposta all’altezza siamo pronti a valutarla col calciatore e con l’entourage. Non è un calciatore che proponiamo agli altri club ecco. È forte e determinante.

“Milan? C’è stato un contatto abbastanza veloce – prosegue il dirigente dell’Udinese -, nessuna offerta né trattativa, è un nostro giocatore e siamo contenti di tenerlo. Non è che andiamo in giro a offrirlo noi, è importante e mi stupirei se le big non lo cercassero, come Inter e Lazio in passato, anche squadre dalla Premier. Normale sia richiesto, è motivo di orgoglio per noi”.

L’Udinese, dunque, prova a gettare acqua sul fuoco, ma la trattativa è davvero calda e l’accordo tra le parti potrebbe non tardare ad arrivare. Il Milan, come detto, deve cedere qualcuno a centrocampo, ma le parti potrebbero inserire il cartellino di Tommaso Pobega. Un’idea che metterebbe d’accordo le due società e che abbasserebbe la parte in denaro da far finire nelle casse friulane. La valutazione di Samardzic è di circa 25 milioni di euro, con il Milan che non vuole spingersi oltre ai 15. Nelle prossime ore si aspettano aggiornamenti in merito, nonostante le dichiarazioni di Nani.