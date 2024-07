Fonseca accontentato, sta arrivando il rinforzo più atteso: è fatta

Il Milan è vicino all’acquisto di un nuovo giocatore: dopo Morata, a breve dovrebbe esserci finalmente il secondo colpo per Fonseca.

Il calciomercato in entrata dei rossoneri sta procedendo a rilento, ma in questi giorni potrebbe subire un’accelerata. L’arrivo di Gerry Cardinale a Milano è servito per parlare anche della campagna acquisti e, quindi, della necessità di consegnare quanto prima dei nuovi rinforzi a Paulo Fonseca.

Non è un segreto che al Milan servano un difensore centrale e un centrocampista, queste sono le due priorità. Anche se nel mirino ci sono anche l’ingaggio di un trequartista (Lazar Samardzic dell’Udinese è la prima scelta) e di un attaccante (piace Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund). In questo momento i calciatori più vicini al trasferimento in rossonero sono Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic, in particolare il primo.

Milan, Fofana sempre più vicino

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Milan e Monaco ieri hanno avuto un nuovo contatto e sono a un passo all’accordo. Oggi sono previsti nuovi colloqui, l’obiettivo è chiudere positivamente l’operazione entro 48-72 ore.

C’è intesa sulla parte fissa, 14 milioni di euro, e adesso le parti stanno trattando sulla parte variabile. Bisogna stabilire l’entità dei bonus e le condizioni che li faranno scattare. L’inserimento di Manchester United e Atletico Madrid ha spinto il Milan ad accelerare per evitare di perdere il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo.

Fofana ha un contratto in scadenza a giugno 2025, quindi il suo acquisto a un prezzo “contenuto” rappresenta un’ottima occasione. Il 25enne parigino è nel giro della nazionale francese e ha caratteristiche che servono a Paulo Fonseca. È forte fisicamente ed è un buon recuperatore di palloni, può essere il mediano giusto per garantire maggiore equilibrio.

Il Milan ha già un accordo con lui e il suo entourage: contratto quadriennale da 3 milioni netti a stagione, bonus compresi. Fonseca ha allenato per due anni il Lille in Francia e quindi lo conosce bene. Ci sono ancora dei dettagli importanti da concordare con il Monaco, però la sensazione è che in questi giorni l’affare si possa sbloccare definitivamente.

Forte dell’intesa con il giocatore, il club rossonero conta di sistemare tutto con i monegaschi, che non possono neppure tirare troppo la corda vista la scadenza contrattuale ravvicinata.