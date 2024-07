Il gioiello ha convinto Fonseca: resta al Milan

Aveva già preparato le valigie per andare via invece Fonseca lo ha fermato: il Milan è pronto a puntare su di lui.

Ancora pochi giorni a disposizione dei giocatori rossoneri per convincere il tecnico Paulo Fonseca, appena tornato in Serie A dopo l’esperienza al Lille, dove tra l’altro ha fatto molto bene. In questo momento il club rossonero si trova negli USA dove a breve giocherà alcune amichevoli di tutto rispetto. Appuntamento con Manchester City, Real Madrid e Barcellona per i meneghini che qualche giorno dopo debutteranno anche in campionato.

La Serie A aspetta il Diavolo, la data da segnare sul calendario è quella di sabato 17 agosto, giorno in cui il Milan affronterà il Torino a San Siro. Il fischio d’inizio verrà dato alle 20:45, primo test di tutto rispetto per gli uomini di Fonseca che sperano di dare vita ad una stagione memorabile.

Sia per scucire lo scudetto dal petto del rivali dell’Inter, sia per eguagliare il traguardo della seconda stella. Obiettivo tricolore per il tecnico lusitano che sembra aver già deciso su quali elementi puntare. Non solo Francesco Camarda per l’ex allenatore della Roma, letteralmente stregato da un altro gioiello rossonero.

Calciomercato Milan, Fonseca ha deciso: sarà un’arma in più per questa stagione

Altro che dirottamento in Serie C al Milan Futuro per il talento di Carate Brianza che in questa fase di precampionato pare aver giocato al meglio le proprie carte, il nome in più per il club meneghino può essere quello di Mattia Liberali. Esterno d’attacco classe 2007 che proprio al fianco di Camarda ha dato ottimo prova di sé. A quanto pare Fonseca vuole continuare a seguirlo da vicino.

Stando alle ultime che arrivano dal quartier generale rossonero, la volontà del nuovo tecnico portoghese è quella di tenere in rosa Liberali almeno fino alla finestra invernale di trasferimento. Quando il calciomercato riaprirà i battenti a gennaio, club e giocatore tireranno le somme per capire se varrà la pena continuare insieme oppure se sarà il caso di pensare ad una nuova sistemazione.

Niente addio a titolo definitivo per lui ma al massimo un prestito da parte del Milan che proprio non vuole separarsi dai suoi gioielli più preziosi. La sensazione è che proprio come è successo con Camarda, potrebbe arrivare il rinnovo anche per Liberali. Gli esperti, che spesso si divertono a fare paragoni, lo hanno già chiamato il Phil Foden italiano. Se l’accostamento è giusto solo il tempo potrà dirlo.