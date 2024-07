Jovic fra presente e futuro: tutti i possibili scenari

Contratto rinnovato, ma il futuro di Jovic al Milan non è ancora certo: ecco la situazione dell’attaccante serbo.

Dopo l’ingaggio di Alvaro Morata, la società rossonera sta pensando all’acquisto di un altro centravanti. Lo spagnolo ha preso la maglia numero 7, gentilmente concessa da Yacine Adli, e c’è la 9 libera per un nuovo attaccante.

In questi giorni si è parlato molto di Niclas Füllkrug, 31enne in forza al Borussia Dortmund. L’arrivo di Serhou Guirassy ha messo in discussione il suo ruolo di titolare, però non è detto che voglia lasciare la maglia giallonera. Dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il nazionale tedesco è una prima punta forte fisicamente, discreta anche sul piano tecnico e che sa fare male in area se ben servito. Vedremo se in chiave rossonera ci saranno sviluppi su di lui o su un altro centravanti.

Milan, Jovic: permanenza o addio?

Il fatto che il Milan stia cercando un attaccante, dopo aver già comprato Morata, è il segnale che Luka Jovic potrebbe andarsene. Sarebbe difficile per lui trovare spazio se dovesse arrivare un collega di reparto. Le richieste non gli mancano.

Il 26enne serbo è stato richiesto in Turchia dal Fenerbahce, squadra che da questa stagione è allenata da José Mourinho e nella quale milita l’ex rossonero Rade Krunic. Il club di Istanbul ha preso informazioni e non c’è mai stata un’offerta concreta. Tra l’altro, il giocatore è stato vicinissimo ad approdare in Super Lig prima di firmare con il Milan nell’agosto 2023. Era praticamente tutto fatto con il Trabzonspor, poi la chiamata da Milano ha cambiato il suo futuro.

Il Fenerbahce sta prendendo Youssef En-Nesyri dal Siviglia per circa 20 milioni, quindi è possibile che Jovic non rappresenti più un’idea di mercato della dirigenza gialloblu. Può esserlo, però, proprio del Siviglia. Cedendo il 27enne marocchino, che un anno fa era un obiettivo del Diavolo dopo il mancato arrivo di Mehdi Taremi, il club andaluso ha bisogno di un centravanti. È partito anche Rafa Mir, andato in prestito al Valencia e a sua volta vicino al Milan nell’estate 2023.

Xavier Garcia Pimienta, nuovo allenatore arrivato dal Las Palmas, si aspetta un buon colpo in attacco. Jovic nella scorsa stagione ha totalizzato 9 gol e un assist in 30 presenze. Non è un calciatore costante nel rendimento e ci sono alcune partite in cui sembra un po’ estraneo dal gioco, ma nel giusto contesto potrebbe tornare il bomber ammirato all’Eintracht Francoforte. Ha bisogno di una squadra che creda in lui. Il Milan attende proposte, valuta il cartellino 10-15 milioni di euro.