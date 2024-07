Via dal Milan, Fonseca ha dato il suo responso

Milan molto attivo nel mercato in entrata ma anche in uscita: Fonseca ha deciso, per lui non c’è posto in rossonero

Una delle squadre con i riflettori maggiormente puntati, in questo precampionato che si sta svolgendo in piena sessione di calciomercato, è sicuramente il Milan. I rossoneri hanno grandi ambizioni e sognano di inserirsi nella corsa scudetto, per provare a conquistare a propria volta il titolo della seconda stella dopo che l’impresa è riuscita all’Inter.

Per farlo, è un Diavolo che riparte da Paulo Fonseca in panchina, scelta per certi versi inattesa da parte della dirigenza, ma che è stata abbracciata con convinzione per puntare a un preciso modo di fare calcio e fare mercato. La sessione trasferimenti, per i rossoneri, è partita un po’ a rilento, ma adesso il club intende recuperare il terreno perduto.

Al colpo Morata ne seguiranno certamente altri, il Milan ha bisogno almeno di un altro rinforzo per reparto. I nomi principali sono quelli di Pavlovic, Fofana e Fullkrug, ma anche altre trattative stanno prendendo vita sullo sfondo, come quella per Samardzic. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno fondamentali per la composizione al completo della nuova rosa.

Intanto, Fonseca mette alla frusta i suoi in ritiro, con doppie sedute di allenamento e tanto lavoro fisico e con il pallone, per far arrivare i suoi pronti all’inizio della stagione. Il tecnico portoghese sta anche valutando gli uomini a disposizione, per capire chi può fare al caso suo e chi no. Da questo punto di vista, attenzione a un addio eccellente.

Milan, Florenzi in gran forma ma non basta: Fonseca da’ il via libera alla cessione

Può salutare, ad esempio, Alessandro Florenzi, laterale di fascia di grande esperienza e duttilità, ma giunto a un anno dalla scadenza del suo contratto con i rossoneri. E secondo vari media, non nei piani di Fonseca.

C’era già qualche dubbio, al momento dell’insediamento di Fonseca, visti i trascorsi non idilliaci tra i due alla Roma, alcuni anni fa. Fonseca e Florenzi si sono ritrovati, manifestando comunque reciproca stima. Il giocatore ha provato a convincere l’allenatore, andando anche a segno nella prima amichevole prestagionale, contro il Rapid Vienna. Ma a quanto pare, non gli sarà sufficiente a guadagnarsi la conferma.

Florenzi non è l’unico in lista di sbarco. Fonseca pare infatti pronto a rinunciare anche a Bennacer e Adli, che non lo hanno convinto e che non sarebbero i centrocampisti ideali, secondo lui, per il suo 4-2-3-1.