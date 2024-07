Dal Milan all’Inter: blitz Marotta, colpo ad un passo

Il passaggio di un giocatore dal Milan all’Inter fa rumore, ma Marotta sembra avere individuato l’elemento giusto da dare a Simone Inzaghi.

L’inizio del campionato non è poi così lontano, per questo tutti i club devono sfruttare al meglio questo periodo per garantire agli allenatori una rosa che possa permettere gli obiettivi che si vuole raggiungere. Riuscire a migliorare una rosa che si è già rivelata essere quella più forte non è mai semplice.

Ma è in questi casi che può uscire fuori la bravura di un dirigente che si occupa di mercato, che sa bene come possano bastare pochi tasselli per portare a termine l’opera. Se uno dei “colpi” che si desidera realizzare può comportare però un passaggio di un ex Milan all’Inter, la mossa non può che fare rumore. A maggior ragione, dopo che i nerazzurri hanno conquistato lo scudetto che è valso la seconda stella proprio durante il derby.

In casi simili però poco importa la maglia che si è indossata nel corso della carriera, quando si riceve un’offerta come quella che può arrivare dai campioni d’Italia è difficile rifiutare. Questa, infatti, non può che rappresentare un riconoscimento importante di come si sia riusciti a dimostrare il proprio valore, per questo si viene ritenuti pronti per un ulteriore salto di qualità per un club che punta a vincere ancora la Serie A, ma anche a fare il massimo in Champions League.

Ricardo Rodriguez all’Inter, affare ad un passo

Il riferimento è a Ricardo Rodriguez, attualmente svincolato, ritenuto l’elemento ideale garantire a Simone Inzaghi un centrale difensivo, preferibilmente mancino, ma in grado anche di fare, se necessario, il quinto a centrocampo. Le sue caratteristiche gli permetterebbero di poter essere il ricambio ideale se dovesse mancare Bastoni, ma anche di sopperire a un’eventuale assenza di Dimarco nel reparto mediano.

Lo svizzero, reduce da quattro anni in granata, piace davvero tanto al tecnico nerazzurro, soprattutto per diverse caratteristiche che è difficile ritrovare in altri giocatori dello stesso ruolo. Innanzitutto, aspetto non da poco, conosce bene la Serie A e ha giocato le ultime tre annate da titolare fisso e può essere usato sia da braccetto sia da quinto. La sua versatilità è una dote non da poco, in rossonero, infatti, veniva schierato prevalentemente da terzino sinistro, addirittura Giampaolo lo preferiva a uno come Theo Hernandez, segno evidente di come lui fosse in grado di dargli alcune garanzie in campo.

Il difensore è inoltre capace di essere decisivo nei rigori e nelle punizioni, ma è anche un punto di riferimento nello spogliatoio, grazie alla sua capacità di essere silenzioso e di dare il suo supporto ai compagni. Certamente non è giovanissimo (ha 32 anni), ma l’esperienza in molti casi è fondamentale, come sa bene quello che potrebbe diventare il suo nuovo allenatore. Non sarebbe necessario nemmeno svenarsi per l’ingaggio, possono bastare 1,5 milioni di euro l’anno, non resta che muoversi e portare a termine l’affare.