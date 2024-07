Milan, la convocazione fa saltare i piani dei rossoneri

Il Milan potrebbe incassare un duro colpo: l’indizio della convocazione suggerisce che potrebbero saltare i piani dei rossoneri.

Il Milan ha messo il turbo al calciomercato con l’arrivo in città di Gerry Cardinale. Mentre prosegue la preparazione estiva sotto la gestione del neo-tecnico Paulo Fonseca per prepararsi alla nuova stagione, i vertici della società rossonera lavorano agli innesti necessari per completare il gruppo squadra. L’imprenditore statunitense ha incontrato in sede i vari dirigenti rossoneri per dare un impulso alle manovre da realizzare e si è discusso di alcuni giocatori in particolare.

È ben noto che il Milan sia alla ricerca di rinforzi dalla metà campo in su per rispondere alle varie esigenze d’attacco, ma non è facile raggiungere gli obiettivi, quando avvengono inserimenti puntuali o quando la società proprietaria del cartellino ha dei ripensamenti. A giudicare dalla recente lista di convocati diramata, i rossoneri potrebbero dover fronteggiare la seconda di queste due possibilità.

Da settimane, infatti, il Milan tratta con il Monaco per il centrocampista classe 1999, Youssou Fofana. I proficui contatti con il club del Principato di Monaco hanno portato a una prima base d’accordo di 14 milioni di euro per il giocatore più bonus, con quest’ultimo aspetto da perfezionare. Mentre i due club sono a lavoro per il trasferimento del 25enne parigino, gli equilibri potrebbero saltare.

Milan, l’affare è a rischio? La convocazione fa dubitare i rossoneri

Secondo le informazioni diffuse da ‘l’Equipe’, dopo aver concluso le vacanze estive, Yossouf Fofana è pronto ad aggregarsi alla preparazione estiva del Monaco, già in ritiro. Una notizia che fa riflettere, siccome il mediano sarebbe in partenza per Milano. Raggiungere la squadra in preparazione estiva è un indizio preoccupante, ma nemmeno troppo: non è detto che resti al seguito del Monaco, bensì è logico che finché vige un contratto, lo rispetti.

D’altronde, il giocatore di Parigi avrebbe già dato il suo sì ai rossoneri, che gli hanno proposto un contratto quadriennale e lo attenderebbero in città entro la fine del mese. Forse ci sarà bisogno di più giorni, anche a causa dell’inserimento in corsa di Atletico Madrid e Manchester United per il centrocampista. Il Milan intende accelerare proprio per evitare spiacevoli sorprese e l’arrivo di Cardinale in città è anche per questo.

Bisogna trovare il compromesso definitivo col Monaco, che si farà forte dei corteggiamenti per Fofana per tirare la richiesta sui 20 milioni di euro. Tuttavia il centrocampista è in scadenza di contratto, quindi il Milan a sua volta giocherà su questo aspetto per non muoversi troppo dai 15 milioni di euro avanzati. Un tira e molla che vede mister Fonseca in grande attesa per completare la rosa.