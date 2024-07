@ML – Colpo dal Belgio, prezzo fissato: il Milan valuta

Il club rossonero guarda nella Jupiler Pro League: c’è un giovane talento che piace molto e non ha una valutazione stellare.

I tifosi del Milan sono delusi del calciomercato estivo, finora limitato all’ingaggio di Alvaro Morata. Si aspettano un’accelerata in questi giorni, c’è bisogno di rinforzare la squadra se si vuole puntare allo Scudetto.

Strahinja Pavlovic del Salisburgo, Youssouf Fofana del Monaco e Lazar Samardzic dell’Udinese sono i nomi più caldi in questo momento. Ovviamente, ci può essere spazio anche per delle sorprese. In questi giorni è trapelato l’interesse rossonero per Matias Fernandez-Pardo, giovanissimo talento che gioca in Belgio e che ha catturato l’attenzione degli osservatori.

Fernandez-Pardo al Milan: la situazione

Il belga, in possesso anche di passaporto spagnolo, ha 19 anni e milita nel Gent. È tornato in Belgio nel 2020 dopo un’esperienza in Francia nel settore giovanile del Lille. È una seconda punta che può giocare anche come esterno offensivo sinistro. Veloce e abile nel dribbling, nella scorsa stagione si è messo in mostra giusto nel finale.

Nei playoff che servivano a decretare la qualificazione alla prossima UEFA Europa League, Fernandez-Pardo ha messo assieme 7 gol e 2 assist in 11 partite. Un rendimento impressionante, anche perché in precedenza con la Prima Squadra aveva totalizzato solo 8 presenze e un gol. Il Gent ha poi vinto la finale contro il Genk (1-0, rete di Hjulsager) e si è garantito l’accesso alla UEL.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate alle società della Serie A. Il giocatore piace anche alla Roma e alla Lazio. Enrico Camelio di Radio Radio ha rivelato che il Gent vuole 10 milioni di euro più 2 di bonus per vendere il suo gioiellino. Il Milan sta valutando, anche se in questo momento non è disposto a spendere tale cifra e non ha formulato una vera offerta. Siamo ancora alla fase dei contatti, vedremo se ci saranno sviluppi concreti.

Fernandez-Pardo è finito anche nel mirino del Bayer Leverkusen, campione in carica della Bundesliga e finalista dell’ultima Europa League. Un club da tenere d’occhio, è sempre molto vigile sui giovani talenti internazionali e a molti non dispiace la prospettiva di lavorare con un allenatore come Xabi Alonso.