@ML – Milan-Fofana, costi e alternative: tutto quello che c’è da sapere

Le ultime sul giocatore che dovrebbe rafforzare il centrocampo del Milan. Il club rossonero ha le idee chiare: il punto della situazione

La tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata. Il Monaco non ha mollato la presa su Youssouf Fofana, che resta di fatto un separato in casa al Principato. Il contratto del centrocampista scade fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, ma ciò non è bastato a mettere pressione ai francesi.

I transalpini così non hanno ancora accettato l’ultima offerta presentata dal Milan, convinti che ben presto possano arrivare altre proposte più importanti dal punto di vista economica. Il club rossonero, come più volte detto, conta di chiudere l’affare per meno di vento milioni di euro. Un’idea questa che hanno sempre abbracciato anche gli intermediari dell’operazione. E’ evidente però che il Monaco sta tirando troppo la corda e il rischio che si possa spezzare è dietro l’angolo. Il Diavolo, d’altronde, ha incassato il sì del giocatore, pronto a firmare un quadriennale a circa tre milioni di euro netti a stagione.

Nelle ultime ore molti organi di informazione hanno riportato la notizia che il Monaco abbia chiesto 35 milioni di euro. Una notizia che stride con quanto raccontato in queste settimane e stando alle nostre informazioni. E’ evidente che i francesi abbiano voglia di incassare il più possibile, ma è vero allo stesso tempo, che il Monaco stia trattando la cessione di Fofana con i rossoneri alle cifre di cui abbiamo parlato.

Calciomercato Milan, le alternative a Fofana

Ad oggi nessuno si è presentato con 35 milioni, bussando alla porta del Monaco. Non è detto che ciò non accada, anche se in questo momento il Manchester United ha in mente altri profili.

Dalle parti di Via Aldo Rossi si hanno le idee chiare e Fofana è certamente il principale obiettivo per il centrocampo, ma il Milan non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste e se l’affare non dovesse andare in porto, si virerebbe su altri obiettivi.

Il club rossonero ha pronte le alternative qualora non arrivasse la fumata bianca. L’idea Rabiot non è tramontata, anche se è difficile considerarla una è propria alternativa a Fofana. Piacciono inoltre Amrabat della Fiorentina e André Trindade della Fluminense. La speranza ancora viva è quella di riuscire a chiudere per il centrocampista francese, ma servono segnali chiari dal Principato.