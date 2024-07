@ML – Milan, nessun dubbio: “Lo prenderei subito”

L’agente Salaroli consiglia un colpo a centrocampo al club rossonero: oltre al “solito” Fofana, c’è un altro nome che potrebbe fare comodo a Fonseca.

Il Milan vuole rinforzarsi in ogni reparto ed è una cosa ormai saputa. I tifosi sono un po’ delusi, perché finora è stato comprato solo Alvaro Morata. Si aspettano un’accelerata del calciomercato in questi giorni.

Per quanto riguarda il centrocampo, non è un segreto che alla società rossonera piaccia molto Youssouf Fofana. C’è un accordo con il giocatore per un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro netti annui, però c’è distanza con il Monaco. L’operazione non è semplice. Il Diavolo è arrivato a offrire circa 18 milioni, bonus compresi. Non bastano, anche se c’è una scadenza contrattuale a giugno 2025. Attenzione anche agli eventuali inserimenti di Manchester United e Atletico Madrid, che sono altre due società che stanno valutando l’ingaggio del 25enne nazionale francese.

Milan, non solo Fofana: altro consiglio per il centrocampo

Per caratteristiche, Fofana sarebbe un mediano molto utile a Paulo Fonseca. Ha forza fisica e se la cava bene in interdizione, è un giocatore intelligente tatticamente e che potrebbe essere un ottimo partner per Tijjani Reijnders nel 4-2-3-1 del nuovo mister. Il piano è noto, però il Milan deve fare uno sforzo economico maggiore per convincere il Monaco a vendere.

Oltre a Fofana, c’è un altro centrocampista francese molto gradito alla società rossonera: Adrien Rabiot. Non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e adesso è libero, può essere tesserato a parametro zero. Ma tra stipendio e commissione non si tratta di un affare agevole. Senza dimenticare la concorrenza, soprattutto in Premier League.

Sebastiano Salaroli, agente e intermediario, ha parlato a MilanLive.it dell’ex PSG: “Rabiot lo prenderei in qualsiasi squadra al mondo. Nessuna società può non pensare di prenderlo, non escluderei nemmeno il Real Madrid che ha una squadra stellare. Un giocatore del genere a chi non fa comodo?“.

Il Milan si è fatto avanti, però non esiste un accordo per l’arrivo di Rabiot alla corte di Fonseca. Alla Juventus percepiva un ingaggio da circa 7 milioni netti annui e quindi serve offrire un contratto importante. Senza dimenticare la commissione richiesta dalla madre-agente Veronique, che difficilmente fa sconti. Vedremo se ci saranno sviluppi positivi per il club rossonero, che piazzerebbe un buon colpo assicurandosi il 29enne francese.