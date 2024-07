Rivoluzione in difesa, non solo Pavlovic: doppio colpo al centro

Le ultime sulla difesa del Milan. I colpi potrebbero essere due, è arrivata la notizia ufficiale che non lascia più dubbi

Se la trattativa per Fofana ha grandi nubi all’orizzonte, con il possibile inserimento di club importanti come Manchester United e Atletico Madrid, lo stesso non si può dire per Pavlovic.

Ieri per quanto riguarda il centrocampista francese sono arrivate notizie contrastanti, con il Milan, però, che continua a mantenere grande fiducia di arrivare a dama con il Monaco. La scadenza di contratto nel 2025 impedisce al club del Principato di tirare troppo la corda, ma la speranza è che i club sopracitati facciano saltare il banco offrendo di più di quanto fatto il Milan, che non vorrebbe andare oltre 18-20 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrale serbo, invece, il Diavolo dopo aver ottenuto il sì per un contratto da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione, ha praticamente raggiunto un accordo anche con il Salisburgo.

Calciomercato Milan, via Thiaw: ecco un altro centrale

La fumata bianca è davvero vicina per una cifra di poco superiore ai 20 milioni con i bonus. Sarà lui il centrale mancino tanto atteso. Il Milan, dunque, andrà a colmare una lacuna presente ormai da anni, dalla partenza di Alessio Romagnoli. Pavlovic, inoltre, all’occorrenza, potrà ricoprire anche il ruolo di vice Theo Hernandez.

Ma i colpi per la difesa potrebbero essere due. Il futuro di Malick Thiaw, d’altronde, resta tutto da scrivere e per una cifra di almeno 35 milioni di euro può fare le valigie. La Premier League lo sta corteggiando, con il Newcastle pronto a formulare un’offerta per convincere il Milan a cederlo. I prossimi giorni saranno dunque utili a capire se il tedesco dirà davvero addio al Milan.

Non è da escludere che il Diavolo così decida di puntare su un altro centrale mantenendo Kalulu sulla destra. Il nome di Hermoso che fino a questo momento è stato considerato un’alternativa può essere dunque l’altro rinforzo. Il Napoli, d’altronde, si è tirato indietro: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”, scrivono gli azzurri sul proprio profilo X, chiudendo ufficialmente la trattativa per lo spagnolo. Il Milan, così, potrebbe davvero avere campo libero per tesserarlo e per aggiungere esperienza in rosa