Sainz non ci sta: frecciatina alla Ferrari

Il pilota della Ferrari prende le parti della rivale dopo il Gp di Ungheria: Carlos Sainz fa sempre parlare di se

A prescindere da come si concludano le gare di Formula 1, Carlos Sainz fa sempre discutere di se, nel bene o nel male. Su questo non ci piove, a dimostrarlo l’ennesima frecciatina dell’ormai ex corridore della Ferrari che sulla monoposto del Cavallino sta pur sempre cercando di fare bella figura.

Nell’ultimo Gran premio d’Ungheria lo spagnolo ha ottenuto un sesto posto piuttosto amaro: nelle qualifiche aveva conquistato una posizione migliore rispetto a Charles Leclerc, eppure ha concluso la gara sotto rispetto al compagno, che tutto si può dire tranne che sia stato baciato dalla fortuna all’Hungaroring.

Sainz, però, quasi inaspettatamente, ha preso le difese del collega della McLaren giudicando non scorretta la scelta del suo ex team di farlo vincere.

Sainz commenta la vittoria di Piastri

Oramai ogni cosa che fa o dice fa parlare di se. E in Ungheria ha pensato bene di parlare persino della sua ex scuderia, la McLaren, quella che l’ha fatto crescere prima del salto in avanti definitivo. Sainz ha parlato dell’undercut di Norris a favore di Piastri e della decisione dell’inglese di lasciare il primato all’australiano. Decisione che ha grossomodo permesso al giovane corridore di vincere il suo primo Gp in carriera.

Questo – l’undercut della McLaren – è stato uno dei temi di punta della gara, assieme al contatto nel finale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. In pratica, il team britannico ha ordinato a Norris di far prendere le redini della gara al collega Oscar Piastri, dopo che quest’ultimo era stato leader fino alla seconda sosta. In quel frangente, gli ingegneri dal muretto hanno dato indicazioni a Norris di lasciar vincere il compagno.

Su questo tema, di sicuro molto interessante e che fa capire l’ottimo clima che si respira a Woking, ha detto la sua il pilota madrileno: “Da quello che so hanno fatto quello che doveva essere fatto. Se ottieni un undercut gratuito sul tuo compagno di squadra, devi prima o poi restituirglielo”, ha detto Sainz.

Poi non mancano le frecciatine dirette alla sua scuderia: “Questa è una cosa che in passato non tutti i team hanno fatto”. Sainz, con queste parole molto precise, ha fatto riferimento proprio al Gp ungherese dell’anno scorso, quando pagò amaramente un undercut da parte del Cavallino che favori il compagno Leclerc.