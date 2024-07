Scontro totale Milan, ora è bufera con un’altra big

Giornate intense di mercato per il Milan, che arriva allo scontro diretto con un’altra big: è bufera per i rossoneri

Dopo la prima amichevole prestagionale, finita sull’1-1 con il Rapid Vienna, il Milan si avvia al resto della preparazione per il campionato. Partenza prevista per gli Stati Uniti, con la tournée che vedrà i rossoneri impegnati nelle sfide con Manchester City, Real Madrid e Barcellona, che potranno dare indicazioni interessanti sui progressi della squadra di Fonseca. Ma non si guarda soltanto a ciò che il campo dirà.

Milan molto impegnato, ovviamente, anche sul mercato, dove occorrono altri rinforzi dopo l’acquisto di Alvaro Morata. I rossoneri vogliono stringere i tempi, a maggior ragione dopo il summit con Cardinale, arrivato all’improvviso in città. Il numero uno di Red Bird vuole che la squadra mercato acceleri e dia a Fonseca gli innesti necessari per affrontare una annata con ambizioni di vittoria in Italia e in Europa.

Si è perfettamente a conoscenza che il Milan necessiterà almeno di un altro innesto per reparto, per avere una squadra completa e rispondente ai desideri del tecnico, ma non è detto che gli acquisti non possano essere di più. Non sarà facile, però, anche perché il Milan si trova alle prese con un vero e proprio duello sul mercato.

Milan, l’Atletico Madrid dichiara guerra dopo l’addio di Morata: la doppia vendetta dei ‘Colchoneros’

Una situazione che pare essersi generata dal momento in cui Morata ha firmato con il Milan. L’attaccante spagnolo, fresco campione d’Europa con la sua nazionale, aveva manifestato il desiderio di lasciare la sua patria calcistica per tornare nel nostro campionato, dove aveva sempre respirato un clima più favorevole e lontano da violente contestazioni.

Morata proverà a trascinare il Diavolo con i suoi gol, ma avrà bisogno di un sostituto all’altezza quando non dovesse essere a disposizione o dovesse tirare il fiato. Il Milan punta su Fullkrug, ma anche l’Atletico Madrid lo sta facendo. I ‘Colchoneros’ non hanno preso bene l’addio di Morata e cercando di rimpiazzare l’attaccante si stanno rivolgendo proprio al tedesco del Borussia Dortmund che i rossoneri vorrebbero come sparring partner.

Non è finita qui, perché l’Atletico vorrebbe mettere a segno anche una seconda vendetta. Quella legata a Pavlovic, per il quale il Milan avrebbe già una bozza di intesa, ma il club madrileno sta cercando di far saltare il banco anche qui.