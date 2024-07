Vuole solo il Milan: tifosi in estasi e colpo da capogiro

Il Milan si sta muovendo sul mercato e sembra tutto fatto per un altro innesto di prima qualità: ora Fonseca può sorridere e con lui i tifosi

La società rossonera vuole consegnare al proprio tecnico una rosa il più possibile completa per l’inizio della stagione. Ibrahimovic preme su Cardinale per acquisti di un certo livello e nonostante i paletti imposti dalla società c’è tutto il potenziale per far bene.

La Juventus sta cercando di rifondare il centrocampo e le fasce d’attacco per dare l’assalto all’Inter, che dal canto suo sull’intelaiatura che ha vinto lo Scudetto ha inserito Taremi e Zielinski. E il Milan? La società rossonera ha le idee chiare su come rinforzare la rosa di Paulo Fonseca e dopo qualche titubanza iniziale le cose sembrano allinearsi. L’arrivo di Morata al posto di Giroud offre comunque garanzie di esperienza e qualità e può far dormire sonni tranquilli. Füllkrug o chi per esse sarà la punta di scorta, con l’idea di spedire nella squadra B il giovanissimo Camarda, su cui si punta forte per il futuro.

Samardzic è il grande obiettivo del Milan: il centrocampista dell’Udinese pronto a firmare

Anche a centrocampo c’è voglia di ringiovanire e trovare innesti di qualità. L’obiettivo numero uno resta Lazar Samardzic. Con lui e Fofana (per cui il Monaco continua a chiedere una cifra vicina ai 20 milioni), il Milan potrebbe garantirsi una mediana di tutto rispetto, al livello delle principali competitors in Serie A.

Per arrivare a Samardzic bisogna convincere non solo l’Udinese ma anche tutto l’entourage del ragazzo, a quanto pare piuttosto esuberante. Non va dimenticato come sia l’Inter, la scorsa estate, che il Napoli, a gennaio, si siano dovute ritirare dalla corsa al centrocampista tedesco per motivi economici legati alle commissioni. Il Milan sembra volersi spingere oltre e accontentare il ragazzo e per questo, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il padre del ragazzo è atteso a Casa Milan per discutere dei dettagli della trattativa.

La richiesta dei friulani si aggira attorno ai 20 milioni e i rossoneri sarebbero pronti a metterne sul piatto 15, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a metà strada, come di consueto. Con l’accordo sull’ingaggio diventerà poi molto più semplice arrivare ad un’intesa con i bianconeri, regalando così a Paulo Fonseca un profilo in grado di alzare il livello qualitativo della mediana.