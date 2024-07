Addio Milan a 40 milioni: l’agente lo porta in bianconero

Il calciatore può lasciare il Milan a breve, affare da 40 milioni di euro: l’agente è pronto a portarlo in bianconero

Continua a prendere forma il nuovo Milan targato Paulo Fonseca. A meno di un mese dall’inizio del campionato il tecnico portoghese sa benissimo che i suoi ragazzi devono continuare a lavorare duramente in attesa di recuperare la condizione migliore. In attesa del ritorno dei nazionali la dirigenza è sempre molto attiva sul mercato per cercare di regalare al proprio mister innesti di qualità.

Non si lavora solamente sul fronte entrata, ma soprattutto su quello in uscita. Nelle ultime ore, infatti, si stanno intensificando sempre di più le voci di un possibile addio importante in casa del ‘Diavolo’. Il nome porta a quello di Malick Thiaw, autore di una stagione non proprio da ricordare anche a causa del lungo infortunio. Nonostante tutto, però, gli interessamenti da parte dei top club europei nei suoi confronti di certo non mancano. Una offerta importante potrebbe seriamente arrivare dalla Premier League: l’agente ci sta lavorando.

Milan, addio a Thiaw? Il Newcastle ci prova seriamente

A dire il vero non si tratta affatto di una novità, ma il Newcastle prova nuovamente a bussare alla porta del Milan per assicurarsi le prestazioni dell’ex Schalke 04. L’intenzione dei bianconeri è quella di regalare al tecnico Howe un difensore di sicuro affidamento in vista dell’imminente stagione e, soprattutto, per la prossima edizione dell’Europa League. Il nazionale tedesco, come annunciato in precedenza, ha una valutazione di 40 milioni di euro. Cifra decisamente superiore rispetto a quanto è stato prelevato dalla società tedesca (quasi 9 milioni).

A dirla tutta, però, il club di via Aldo Rossi non lo considera assolutamente un giocatore cedibile visto che è parte integrante del progetto Fonseca. Allo stesso tempo, però, non hanno intenzione di trattenere calciatori controvoglia. Le cose, però, potrebbero seriamente cambiare se dovesse arrivare quel tipo di cifra (o addirittura superiore).

Il suo procuratore, già nell’ultima sessione invernale del mercato, sta lavorando per un suo possibile trasferimento nel Regno Unito. Il calciatore, inoltre, è legato ad un importante contratto con il club fino al 30 giugno del 2027 con uno stipendio che non raggiunge nemmeno il milione di euro (800mila). Il nazionale tedesco, nella passata stagione, ha collezionato 29 presenze (considerando Serie A, Champions ed Europa League) non trovando mai la via della rete ma collezionando solo un assist.