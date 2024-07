Affare a sorpresa in attacco: André Silva torna in Serie A

André Silvia, rientrato al Lipsia dopo l’esperienza poco felice alla Real Sociedad, può tornare in Serie A: due club lo seguono.

Sta per entrare nel vivo il mercato del Milan, pronto a mettere a segno un triplo acquisto per accontentare Paulo Fonseca: i profili più apprezzati sono quelli di Strahinja Pavlovic, Igor e Lazar Samardzic. Protagonisti di questa sessione estiva sono anche numerosi ex giocatori rossoneri, attualmente alla ricerca della prossima sfida da affrontare in Serie A. L’elenco, ad esempio, comprende Giacomo Bonaventura lasciato libero dalla Fiorentina: sulle sue tracce ci sono Como e Bologna. In attesa di una sistemazione anche André Silva.

Il portoghese è infatti rientrato al Lipsia, a cui è legato fino al 2026, al termine dell’esperienza non del tutto positiva vissuta in prestito alla Real Sociedad. In Spagna, tra le fila della squadra basca, il 28enne ha siglato appena 4 reti in 26 presenze complessive tra Liga (19), Coppa del Re (5) e Champions League (2) di cui 14 da titolare. Un bottino lontano dalle aspettative della dirigenza, che ha quindi deciso di rispedirlo in Germania senza esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Il classe 1998, di conseguenza, ha fatto rientro alla società appartenente alla Red Bull ma tuttavia la sua permanenza alla corte di Marco Rose è destinata a durare poco visto, visto che il tecnico lo ha subito escluso dal nuovo progetto. Già scattata la caccia ad un possibile acquirente con il lusitano che, a sorpresa, nel giro di qualche giorno potrebbe tornare nel campionato italiano. Due, in particolare, le squadre che si sono iscritte alla corsa raccogliendo informazioni sul suo stato contrattuale.

André Silvia può tornare in Italia: due squadre le tengono d’occhio

Si tratta della Lazio e del Bologna. I capitolini – dopo aver ceduto Ciro Immobile al Besiktas – sono rimasti con il solo Valentin Castellanos nel ruolo di centravanti. Il preferito risponde al nome di Giovanni Simeone, per il quale il Napoli chiede 15 milioni. Le parti si incontreranno a breve ma, nel frattempo, la dirigenza biancoceleste ha cominciato a preparare un eventuale piano-B, individuato proprio in André Silva.

I felsinei, dal canto loro, hanno acquistato Thijs Dallinga dal Tolosa (15 milioni) che andrà a colmare il vuoto lasciato da Joshua Zirkzee. Andre Silva rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per il reparto offensivo.

La stagione, però, si preannuncia quanto mai lunga considerando gli impegni in Champions. Da qui la volontà dei rossoblù di regalare a Vincenzo Italiano un altro attaccante d’esperienza internazionale, capace di svariare sul fronte offensivo. André Silva, in tal senso, è in cima alla lista. Il Lipsia attende proposte: l’esperienza in Germania della punta si sta per concludere.