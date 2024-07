Colpaccio in casa Ferrari: ribaltone totale

Se la Ferrari dovesse raggiungere questo obiettivo, mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Vasseur sta lavorando sodo nelle ultime ore.

La Ferrari non sta vivendo un momento particolarmente felice. Le prestazioni in pista sono peggiorate e gli ultimi aggiornamenti sembrano aver addirittura rallentato la vettura, costringendo Carlos Sainz e Charles Leclerc a tornare sulle impostazioni di alcuni mesi fa. L’inizio della stagione è stato molto positivo, poi è arrivata la vittoria di Montecarlo che ha chiuso un cerchio e, da quel momento, la ‘Rossa’ ha iniziato a soffrire su tutti i circuiti.

In questo momento, la Ferrari è la quarta forza in pista, dietro a Red Bull, McLaren e Mercedes. Se queste ultime due scuderie hanno fatto passi da gigante negli ultimi mesi, la Ferrari è andata nella direzione completamente opposta e, per questo motivo, ha bisogno di una scossa. Vasseur sa bene che c’è bisogno di tornare competitivi al più presto, anche perché i tifosi aspettano un titolo mondiale che manca dal 2007, per quanto riguarda i piloti, e dal 2008, per quanto riguarda i costruttori.

La Ferrari ancora in corsa per Adrian Newey

Quando Adrian Newey ha annunciato il suo addio alla Red Bull al termine di questa stagione, tutti hanno pensato che il suo futuro potesse colorarsi di rosso. La Ferrari gli ha fatto una proposta importante per portarlo a Maranello, ma poi sono arrivate anche quelle di altri team. Non è un mistero che Aston Martin e McLaren abbiano un forte interesse nel portare in Gran Bretagna l’attuale ingegnere della Red Bull, ma su di lui c’è anche la Mercedes, che sta corteggiando Max Verstappen e vorrebbe mettere sul piatto anche la firma di Newey per convincere il pilota olandese a trasferirsi in Germania.

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Ralf Bach su F1 Insider, la Ferrari sarebbe ancora in corsa per Adrian Newey. L’ingegnere britannico non ha ancora preso una decisione e la scuderia di Maranello avrebbe ancora qualche possibilità per strapparlo alla concorrenza: “Newey ha chiesto tempo fino alla pausa estiva, a settembre ne sapremo di più. L’Aston Martin è favorita, ma la Ferrari non è fuori dai giochi. Stroll ha messo Newey su un piedistallo, proponendogli il ruolo di capo progetto, rendendo l’ingegnere più importante del proprio marchio. Alla Ferrari sarebbe impossibile perché lì la stella è la squadra, non un pilota o un tecnico”.

Le possibilità reali di vedere Newey in Ferrari l’anno prossimo sono poche, ma Vasseur non si arrende e vuole provarci fino alla fine. La presenza di Adrian Newey darebbe una grande scossa al progetto della vettura del 2026, anno in cui cambieranno le regole in Formula 1 e, di conseguenza, potrebbero cambiare anche gli equilibri. Questa è la speranza di tutti coloro che lavorano in Ferrari, ma anche dei tifosi. Ecco perché sarebbe importante prendere Newey e privarlo alla concorrenza.