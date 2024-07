Colpo low cost dalla Juventus, pazza idea Milan

Un rinforzo direttamente dalla Juventus: colpo a sorpresa, l’ultima idea per la squadra di Fonseca arriva da Torino

Il capitolo in attacco si è arricchito nei giorni scorsi di una dolcissima ufficialità. Alvaro Morata, dopo anni di corteggiamenti, ha finalmente detto sì al Milan. Il bomber spagnolo è quindi pronto a raccogliere la pesante eredità di Olivier Giroud, che ha lasciato a zero.

Parallelamente l’attenzione della dirigenza meneghina si è già spostata a centrocampo, dove Fofana del Monaco rimane un nome bollente. Si lavora per chiudere il prima possibile visto che vengono accostate al forte centrocampista francese altre grandi società, Atletico Madrid in primis. Parallelamente, una delle sorprese più inattese rischia di arrivare più dietro: l’intreccio di mercato con la Juventus può davvero stupire i tifosi.

Era e rimane un tema caldo quello che riguarda la difesa del Milan. I rossoneri qualche settimana fa hanno perso a zero Simon Kjaer e a questo punto la ricerca per sostituire il leader danese sembra giunta ad una svolta. Pavlovic è una pista che seppur lentamente si sta concretizzando col passare dei giorni: il gigante del Salisburgo è da tempo in cima alla lista della dirigenza di Via Aldo Rossi che ha in mente di alzare l’offerta per chiudere in tempi brevi la trattativa e non rischiare una clamorosa beffa.

Dalla Juve al Milan: colpo low cost

La retroguardia di Fonseca potrebbe ricevere un rinforzo sorprendente, direttamente da Torino: fari puntati in casa Juventus. Nella passata stagione la difesa rossonera, spesso e volentieri, ha fatto acqua da tutte le parti. Al centro le prestazioni di Malick Thiaw non hanno convinto, al punto che il talento tedesco è finito tra i sacrificabili.

Negli ultimi giorni il pressing del Newcastle per il difensore rossonero si è fatto costante e si parla già di circa 30 milioni per la cessione di Thiaw, che raggiungerebbe l’ex Tonali in bianconero. Il Milan, d’altro canto, registrerebbe una plusvalenza interessante e nel frattempo potrebbe attingere dalla rosa della Juventus per rimpiazzare – almeno numericamente – Thiaw. Daniele Rugani può rappresentare un’occasione d’oro, visto che non è più una priorità della Juve. Il 29enne di Lucca esattamente due mesi fa rinnovava il contratto fino al 30 giugno 2026. Adesso, però, potrebbe salutare l Torino bianconera.

Un centrale di esperienza internazionale che, come alternativa ai titolari, farebbe comodissimo a Fonseca. Si potrebbe aprire il discorso con una proposta da 5 milioni di euro, cifra che accontenterebbe le non altissime pretese della Juventus. Nella passata stagione con la maglia della Juventus Rugani ha comunque trovato spazio nonostante la folta concorrenza al centro della difesa di Allegri. Per l’ex Empoli, che già in passato fu accostato ai colori rossoneri, 18 presenze complessive racimolate con ben 3 reti all’attivo. Numeri che potrebbero convincere il Milan a puntare su di lui, per una cifra quasi simbolica.