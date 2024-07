Due top team per Sainz, annuncio UFFICIALE: non ci sono dubbi

Carlos Sainz è pronto a scegliere la sua nuova scuderia: rivelazione e annuncio, ecco due top team per il pilota spagnolo

Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso 1 febbraio, Carlos Sainz si è ritrovato senza un sedile. La sua Ferrari è stata ‘promessa’ a Lewis Hamilton, annunciato in pompa magna con un ricco contratto fino al 2027. E adesso non è ancora chiara quale sarà la decisione dello spagnolo sul suo futuro lontano da Maranello.

Quando parla, Carlos Sainz è sempre diretto e non è mai banale. Il suo futuro rimane al centro di forti discussioni, i ‘rallentamenti’ riguardo alla scuderia da scegliere stanno innervosendo non poco parte del paddock. Diversi piloti attendono con ansia la decisione del 29enne di Madrid per vedere una schiarita nel loro futuro in vista della stagione 2025. Ed intanto Sainz è tornato ad esporsi con un annuncio che lascia intendere un possibile colpo di scena per l’anno prossimo: tirate in ballo due grandi scuderie.

La pausa estiva si avvicina e così le attenzioni dalla pista si riverseranno, come ogni anno, tutte sul mercato piloti. A tal proposito Carlos Sainz era e rimane il grande protagonista, il nome di spicco che ancora oggi è virtualmente senza auto in vista del 2025 dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari lo scorso 1 febbraio. Dalla Williams alla Sauber – che dal 2026 verrà rimpiazzata da Audi – fino ad Alpine. Un trittico accompagnato poi anche da altre ipotesi, decisamente più affascinanti agli occhi di Carlos.

Sainz in una big: l’annuncio è pazzesco

A ‘La Repubblica’ in una recente intervista, lo spagnolo della Ferrari si è sbilanciato: “Team subito vincente o progetto a lungo termine? La decisione è complessa per questi motivi, certo tutto questo e non una cosa più dell’altra. Ho bisogno di tempo, più di quello che altri speravano, per analizzare squadre, mercato e persone. Non so se deciderò prima della pausa estiva“.

Sainz ha poi ringraziato per la pazienza alcuni team che, per sua stessa ammissione, “sto tenendo in sospeso”. Nelle ultime settimane le voci più insistenti hanno parlato di Alpine molto vicina allo spagnolo, soprattutto dopo il ritorno in F1 di Flavio Briatore che stravede per Sainz.

Parallelamente Sainz ha ammesso come “inizialmente tutte le squadre che non avevano piloti riconfermati era un’opzione“. L’inevitabile riferimento a Mercedes e Red Bull che, ancora oggi, potrebbero ritrovarsi a caccia di un pilota di talento ed esperienza per il 2025.

La Scuderia di Milton Keynes sta facendo i conti con il rendimento imbarazzante di Sergio Perez, che rischia la sostituzione già dopo la sosta estiva. Toto Wolff, al netto del sogno complicatissimo chiamato Verstappen, non ha mai chiuso ufficialmente le porte per un approdo di Sainz.

“Se sono ancora un’opzione? Dovete chiederlo a loro“, la chiusura di Sainz che evidentemente spera ancora in un ingaggio da parte di uno dei top team sopracitati. Il mercato è pronto ad infiammarsi e pare proprio che sia ancora tutto possibile.