Maignan, idee chiare: il Milan ha già deciso

Le ultime sul futuro del portiere francese. Il suo destino è già scritto: il punto della situazione a meno di un mese dall’inizio della stagione

E’ tempo di calciomercato per il Milan. Il club rossonero è impegnato nelle trattative per acquistare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Come è noto, il Diavolo vorrebbe prendere Pavlovic e Fofana, indispensabili per andare a colmare due lacune della rosa rossonera.

Il serbo chiaramente rappresenta il giusto innesto per il reparto difensivo, privo di un centrale mancino; il francese, invece, a quelle caratteristiche di equilibratore, da vero mediano, di cui Pioli lo scorso campionato non ha potuto disporre. Queste sono le priorità del Milan, ma il club ha intenzione di allungare la rosa anche con altri innesti, come Samardzic e un centravanti da affiancare ad Alvaro Morata. Servirà dunque del tempo prima di aprire il fascicolo dei rinnovi.

I tifosi hanno molto a cuore i prolungamenti di contratto di Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno accordi in scadenza il 30 giugno 2026. Entrambe le trattative entreranno nel vivo nel corso della stagione, una volta chiuso il mercato. Nel frattempo le voci su un loro possibile addio si sono placate. D’altronde è arrivata la presa di posizione ufficiale del Milan, con le parole di Zlatan Ibrahimovic che li ha blindati al pari di Rafa Leao. Servirebbero delle super offerte da 80-100 milioni di euro per pensare di poter cambiare idea.

Calciomercato Milan, il punto su Maignan: dal rinnovo all’effetto domino

Al momento non c’è alcuna squadra all’orizzonte per Theo Hernandez, con Bayern Monaco e Psg, che evidentemente hanno tirato i remi in barca una volta conosciuto il prezzo.

Per Mike Maignan, invece, si potrebbero aprire nuovi scenari. Le attenzioni sono così puntate su Ederson. Un suo eventuale approdo in Arabia Saudita creerebbe un effetto domino che potrebbe coinvolgere altri big tra i pali. In Inghilterra si continua a parlare di un possibile approdo di Donnarumma al Manchester City, così Maignan potrebbe finire nel mirino del Psg, dove è cresciuto.

E’ evidente che il Diavolo non si farebbe trovare impreparato qualora il francese facesse le valigie per una cifra sugli 80 milioni di euro. Parte degli incassi verrebbero utilizzati per portare a Milano un estremo difensore di livello internazionale come Diogo Costa e Giorgi Mamardashvili, che si sono messi in mostra all’ultimo Europeo. Valutazione sui 40 milioni di euro. Entrambi rappresentano delle possibili soluzioni per City e Psg. In questo caso Maignan resterebbe al Milan e firmerebbe un rinnovo da 5-6 milioni di euro netti a stagione, con i bonus.