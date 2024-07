Milan, convocati tournée USA: c’è Leao, out alcuni big

Il Milan ha diramato la lista dei convocati che parteciperanno alla tournée negli USA. Presente Rafael Leao, non ci sono alcuni big

Il Milan è partito oggi direzione Stati Uniti d’America per la pre-season 2024, un appuntamento che fa seguito a quello dello scorso anno passato in California e Nevada. Per i rossoneri sono in programma tre amichevoli di lusso.

La prima, contro il Manchester City il 27 luglio allo Yankee Stadium; la seconda, contro il Real Madrid il 31 luglio al Soldier Field di Chicago; ultima, ma non per importanza, col Barcellona a Baltimora. Insieme alla squadra ci sarà la dirigenza del club al completo.

Come sottolineato dal Milan sul sito ufficiale, quello rossonero è il club italiano più seguito negli USA con 43 milioni di fans. Un legame sempre più forte, quello tra il Milan e gli Stati Uniti, destinato a durare ancora per tanti anni. E in attesa che inizi a tutti gli effetti la tournée, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati.

Non sono stati convocati i giocatori che torneranno ad allenarsi soltanto ad agosto dopo gli impegni con le Nazionali. Assenti, infatti, Maignan, Theo Hernandez e Reijnders, che torneranno il 3 agosto, mentre Morata sarà in campo dal 10 agosto.

I convocati del Milan per la tournée negli USA

Negli USA, però, saranno presenti Pulisic e Musah dal 26 luglio, Okafor dal 28 luglio e anche Rafael Leao dal 30 luglio, oltre a Jovic che è già in gruppo da un paio di giorni. Fonseca ha deciso anche di portare qualche giovane, come il classe 2007 Liberali e il 2005 Cuenca.

Di seguito, l’elenco completo.

Portieri

Sportiello

Raveyre

Nava

Torriani

Difensori

Bakoune

Calabria

Florenzi

Gabbia

Jimenez

Kalulu

Terracciano

Thiaw

Tomori

Centrocampisti

Adli

Bennacer

Musah

Pobega

Saelemaekers

Loftus-Cheek

Attaccanti

Chukwueze

Colombo

Cuenca

Jovic

Rafael Leao

Liberali

Maldini

Nasti

Okafor

Insomma, nella lunga lista sono presenti anche dei giocatori destinati a partire. Come per esempio Saelemaekers, Colombo e Maldini, con Nasti che è in attesa di capire dove andrà a giocare dopo la buona esperienza al Bari. E chissà che negli USA non possa andare anche qualche nuovo acquisto.

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa di Fonseca, vuole garantirgli almeno un difensore centrale e un centrocampista. Attenzione anche alla situazione di Malick Thiaw, per il quale il Newcastle potrebbe investire una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, che potrebbe cambiare ancor di più le dinamiche del mercato. E anche della tournée.