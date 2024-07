Niente USA, resta a Milano: la decisione del club

Non parte per la tournée negli USA e resta a Milano, è questa la decisione del club rossonero: tutti i dettagli

Il Milan svolgerà la preparazione pre-campionato negli Stati Uniti d’America con tre amichevoli contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati e dovrà far fronte a diverse assenze, con i Nazionali che rientreranno soltanto ad agosto inoltrato.

Come per esempio Alvaro Morata, disponibile dal 10 agosto, ma anche Maignan e Theo Hernandez, eliminati da Euro 2024 proprio dalla Spagna dell’ex Atletico Madrid. E dunque, i rossoneri si preparano ad affrontare l’inizio della tournée con una rosa con diversi giovani e giocatori in partenza.

La dirigenza del Milan si è attivata per consegnare la rosa a Fonseca il più completa possibile, con l’acquisto di un difensore centrale e di un centrocampista. Nel mirino ci sono Pavlovic e Fofana, ma non è ancora stato trovato l’accordo con Salisburgo e Monaco.

Inoltre, il club rossonero valuta anche la possibilità di acquistare un terzino. C’è Emerson Royal che intriga molto il Milan, anche perché le situazioni contrattuali di Davide Calabria e Alessandro Florenzi impongono delle attente valutazioni, soprattutto quella del capitano che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Moncada non parte per gli USA: la situazione

Per la tournée negli USA sono partiti anche Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani per stare vicini alla squadra e allo staff tecnico. Mentre Geoffrey Moncada è rimasto a Milano per occuparsi del mercato. Il Milan si trova a gestire diverse trattative, come sottolineato in precedenza, a cui si aggiungono altre operazioni che potrebbero decollare a breve. Come per esempio quella legata a Lazar Samardzic, desideroso di lasciare l’Udinese e approdare in un top club.

La data cerchiata in rosso per l’inizio della stagione è quella del 17 agosto, quando il Milan giocherà contro il Torino per la prima di campionato. Il desiderio di Fonseca è quello di avere a disposizione una squadra al completo, anche se sarà complicato.

Le trattative vanno sempre per le lunghe, soprattutto perché il club rossonero non ha la minima intenzione di regalare milioni agli altri, bensì preferisce attendere l’occasione giusta.

Un’occasione che potrebbe arrivare da Torino: Adrien Rabiot potrebbe essere il centrocampista che svolterebbe del tutto il reparto del Milan, ma Moncada deve far fronte alla concorrenza del Real Madrid e in più concedere un ingaggio da almeno 10 milioni l’anno al giocatore.