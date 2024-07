Non c’è solo Fofana: tutte le possibili alternative

Prendere Fofana potrebbe essere più complicato del previsto, il Milan ha anche delle soluzioni diverse per la mediana: vediamo quali sono.

Il Milan vuole comprare almeno un centrocampista in questa sessione di calciomercato e non è un segreto l’interesse per Youssouf Fofana. Stando alle informazioni trapelate finora, esiste già un accordo con il giocatore, però c’è ancora distanza con il Monaco.

A livello contrattuale i rossoneri hanno concordato un quadriennale da circa 3 milioni di euro netti annui, mentre per il cartellino non vorrebbero andare oltre i 18 milioni (bonus compresi). Il club monegasco pretende più soldi e spera in offerte migliori da parte di altre società. Si è parlato di inserimenti da parte di Manchester United e Atletico Madrid, però il nazionale francese ha come priorità Milano e non ci sono stati affondi seri da altre squadre. I Red Devils, ad esempio, hanno sempre Manuel Ugarte del PSG come obiettivo numero 1 per la mediana.

Milan, dubbio Fofana: le altre opzioni

Anche se Fofana rappresenta la prima scelta, ovviamente il Milan ha anche delle alternative per il centrocampo. Nel caso in cui non venisse raggiunta un’intesa con il Monaco, serve un buon piano B. Uno dei nomi nella lista della dirigenza è Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina e reduce da una stagione non esaltante in prestito al Manchester United.

I Red Devils hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto e il nazionale marocchino è rientrato a Firenze. Il club viola, a cui è legato da un contratto che scade a giugno 2025, chiede almeno 15 milioni per vendere il cartellino. Un prezzo abbordabile per assicurarsi un giocatore come Amrabat, che ad agosto compirà 28 anni.

Dal Sud America erano arrivate indiscrezioni inerenti l’interesse del Milan per Richard Rios, 24enne colombiano che ha brillato nell’ultima Copa America. Milita nel Palmeiras e ha un contratto fino a dicembre 2026 che prevede anche una clausola di risoluzione da ben 60 milioni. Impossibile che qualcuno paghi questo prezzo, però il club brasiliano vorrebbe incassare 25-30 milioni. Ci sono diverse società che lo hanno messo nel mirino dopo le ottime prestazioni con la Colombia.

Un altro centrocampista che gioca in Brasile e che piace al Milan è André Trindade, in forza al Fluminense e con la stessa scadenza contrattuale di Rios. Pure nel caso del 23enne brasiliano la richiesta si aggira sui 25 milioni. Il Fulham è in pressing per ingaggiarlo e si è parlato anche dell’interesse del Liverpool.

Il nome nuovo per la mediana rossonera è Joao “Johnny” Cardoso, americano classe 2002 in possesso del passaporto italiano. È approdato al Real Betis nel gennaio scorso per 6 milioni proveniente dall’Internacional. Ora il club andaluso vuole 23-25 milioni per cedere il centrocampista, che al Milan ritroverebbe i connazionali Christian Pulisic e Yunus Musah.

Tra i profili nella lista del Diavolo va citato anche Adrien Rabiot, ancora svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus. Ha caratteristiche diverse da Fofana e dagli altri colleghi citati, però è un calciatore che piace. Affare difficilissimo, tra stipendio e commissione le cifre in ballo sono decisamente alte.