Tentazione araba, 15 milioni e addio Milan

Un giocatore rossonero è richiesto dalla Saudi Pro League: il club potrebbe dare l’ok alla cessione per finanziare il mercato in entrata.

Per il Milan è un periodo più di partenze che di arrivi. L’unico acquisto è stato Alvaro Morata, mente sono quattro i calciatori che hanno lasciato Milanello in questa finestra estiva del calciomercato.

Il primo è stato Marko Lazetic, ceduto in prestito secco ai serbi del TSC Backa Topola allenato da suo zio. Il secondo è stato Devis Vasquez, passato all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Successivamente è venuto il turno di Jan-Carlo Simic (all’Anderlecht a titolo definitivo) e a Luka Romero (all’Alaves in prestito con opzione d’acquisto). Ma sono in programma anche altre partenze, non mancano i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico di mister Paulo Fonseca.

Dal Milan alla Saudi Pro League, non solo Bennacer: i dettagli

Tra coloro che il Milan ritiene cedibili c’è anche Yacine Adli, che nella passata stagione ha messo assieme 33 presenze (21 da titolare), 1 gol e 2 assist. Ha trovato quello spazio che, un po’ inspiegabilmente, non aveva avuto in quella precedente. Ha alternato alcune buone prestazioni ad altre non convincenti. Per Paulo Fonseca non è un intoccabile, non si opporrebbe alla sua vendita.

Negli ultimi giorni è emerso l’interesse dell’Al Shabab Club e il Milan è disposto a cedere il cartellino per circa 15 milioni di euro. Dopo i sondaggi per Ismael Bennacer, dalla Saudi Pro League sono iniziati anche quelli per Adli. Se la società di via Aldo Rossi è pronta a valutare le proposte, bisogna capire se il giocatore sia disposto a farlo. Finora è sempre trapelata la sua intenzione di rimanere a Milano.

L’11 luglio il giornalista Matteo Moretto aveva rivelato l’esistenza di un’offerta dei qatarioti dall’Al Sadd Sports Club, ma l’ex Bordeaux non era interessato a questo trasferimento. E, al momento, non ha aperto neppure a quello in Arabia Saudita. Forse solo una proposta contrattuale da capogiro potrebbe fargli cambiare idea, vedremo se l’Al Shabab deciderà di investire in maniera importante per portarlo nella Saudi Pro League.

Intanto, Adli è agli ordini di Fonseca e spera di convincere il nuovo allenatore a dargli fiducia. Partirà regolarmente assieme al resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti, dove ci saranno tre amichevoli prestigiose da disputare nell’ambito del Soccer Champions League 2024: contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.