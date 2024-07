Verdetto spaventoso dalla riunione: Fonseca ne fa fuori otto

Calciomercato Milan, il tecnico Fonseca pronto ad usare il pugno duro con i suoi calciatori: pronto a farne fuori ben otto

Manca meno di un mese all’inizio del campionato. Il Milan di Paulo Fonseca si sta allenando duramente, in questi giorni, per ritrovarsi nella migliore condizione possibile e cercare di fare meglio rispetto la passata stagione. Esordio in casa per i rossoneri, sabato 17 agosto alle ore 20:45, dove ospiteranno il nuovo Torino di Paolo Vanoli.

In quella data il manager portoghese spera vivamente di aver a disposizione tutta la squadra e che il calciomercato, sia in entrata che quello in uscita, possa definirsi chiuso. Proprio per quanto riguarda le partenze, nei prossimi giorni, possono esserci delle importantissime novità da non sottovalutare. Anche perché, nelle ultime ore, c’è stata una importante riunione con la squadra.

Nel corso della stessa Fonseca ha capito quali sono i calciatori che rientrano nel suo progetto tecnico e quali, invece, no. La lista è decisamente lunga: sono ben otto gli atleti che, in questa sessione estiva di mercato, insieme ai loro procuratori sono liberi di cercarsi una nuova sistemazione.

Milan, Fonseca ne boccia ben otto

In attesa del ritorno dei nazionali, impegnati nell’ultimo campionato Europeo, Fonseca lavora con alcuni elementi rimasti in rosa e con molti Primavera. Nei primi giorni di agosto, però, inizierà a fare sul serio. Sulla lista dei calciatori in partenza figurano i due “retrocessi” nel Milan Futuro. Si tratta di Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè. Fino a questo momento i due non si sono mai allenati con la squadra di Bonera. La loro intenzione non è di certo quella di giocare in Serie C, ma altrove.

Di offerte concrete, nei loro confronti, però nemmeno l’ombra fino a questo momento. La lista, però, non è affatto conclusa qui visto che ci sono altri calciatori che possono benissimo fare le valigie. Tra questi spuntano Yacine Adli, Malick Thiaw ed Ismael Bennacer. Il primo piace al Torino, mentre il centrale difensivo è stato richiesto in Premier League dal Newcastle. Il centrocampista potrebbe essere tentato dalle sirene provenienti dall’Arabia Saudita.

Tra i calciatori in partenza anche Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Tommaso Pobega. Con il nativo di Vitinia non è affatto un mistero che il rapporto con Fonseca non sia mai stato dei migliori: lo si era capito già dai tempi della Capitale quando ebbe più di un battibecco con il tecnico portoghese. Anche il capitano è pronto a fare le valigie (richieste sempre dal Regno Unito), così come il centrocampista con la Fiorentina che guarda interessata.