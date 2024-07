Gara in salita: penalità per Verstappen

Clamoroso colpo di scena in casa Red Bull dopo il GP d’Ungheria: Max Verstappen penalizzato, ecco cosa sta succedendo

La lotta ruota a ruota con Lewis Hamilton ha riportato ricordi indelebili nella mente di milioni di tifosi. L’Ungheria, però, non ha portato bene a Max Verstappen che dopo il contatto con il sette volte campione del mondo si è ritrovato dietro, a rincorrere in un GP nel quale non è mai stato in grado di attaccare le prime posizioni.

Un quinto posto che preoccupa, visto che il rendimento della Red Bull è in lento e costante declino. Una vettura ormai surclassata – almeno sulla carta – su tutta la linea da una strepitosa McLaren, in grado di portare non senza polemiche la vittoria nelle mani di Oscar Piastri. L’australiano, al primo successo in carriera in F1, ha ricevuto un assist dal muretto a quattro giri dalla fine: il sorpasso ‘forzato’ ai danni di Norris che ha visto sfumare un primo posto che avrebbe fatto comodissimo al britannico in quanto a punti per la classifica piloti.

Parallelamente c’è stato il team radio tra il figlio di Jos e Giampiero Lambiase, nel quale Verstappen dopo una serie di lamentele e ‘capricci’ in cuffia, è stato pesantemente redarguito dal suo ingegnere di pista. “Max sei un bambino”, le parole arrivate dopo l’ennesimo sfogo dell’olandese riguardo alle prestazioni della sua Red Bull. Un calvario che rischia di essere, tuttavia, solo all’inizio.

Red Bull, caos Verstappen: penalità a Spa?

Tra pochi giorni andrà in scena l’ultimo Gran Premio prima della sosta estiva, un appuntamento che significa molto per la Red Bull. In primis per Sergio Perez, disastroso nelle ultime settimane e che avrà l’occasione di tornare a convincere Horner e Marko a puntare ancora su di lui.

A Spa, in Belgio, le cose per Max Verstappen potrebbero risultare più complicate del previsto. E c’entra solo in piccola parte il recentemente rendimento della sua RB20. Secondo quanto riferito da ‘Racingnews365.com’, la Red Bull starebbe pensando di sostituire il motore endotermico (ICE) della vettura di Max Verstappen. E di farlo proprio in Belgio, a Spa, dove i sorpassi sono più semplici rispetto ad altre piste. Va ricordato come fino a questo momento l’olandese sia già a quota 4 in quanto a motori sostituiti, il limite imposto in F1.

E così è già noto che al prossimo, sarà penalità. Max potrebbe quindi partire dietro di dieci posizioni rispetto a quello che sarà il tempo segnato nelle prossime qualifiche. Una mazzata, l’ennesima, per la Scuderia di Milton Keynes che non passava un periodo tanto difficile da moltissimo tempo. A questo punto Norris e Piastri – non è escluso anche la Ferrari, dopo i netti miglioramenti all’Hungaroring – possano tornare ad avvicinarsi a Verstappen in classifica, prima della pausa estiva.