Milan, ora è UFFICIALE: affare fatto, c’è il comunicato

Il Milan ha ufficializzato questo colpo importante in prospettiva, un ingresso all’interno del club che migliorerà tutta la gestione.

I tifosi del Milan in questi ultimi mesi non sembrano generalmente soddisfatti del lavoro compiuto dal fondo RedBird Capital. La società guidata da Gerry Cardinale viene spesso accusata dai supporter di essere poco attenta alle esigenze tecniche e di squadra, mentre è più focalizzata sugli aspetti esterni e sui ricavi commerciali.

Va detto che il fondo made in USA è stato chiaro fin dall’inizio, ovvero dal momento dell’acquisizione del club dalle mani degli ex proprietari Elliott Management. Il core business del nuovo Milan sarebbe stato l’incremento della forza internazionale del brand, la conquista di mercati esteri e le partnership di livello mondiale, come quella stabilita con i New York Yankees, la nota franchigia americana di baseball.

Guidare il Milan verso una dimensione rinnovata, puntando sulla riconoscibilità del marchio e sulla forza del marketing. Per aumentare e migliorare questo tipo di strategia, il club ha da pochissimo ufficializzato un’altra importante partnership. Nelle scorse ore è giunto il comunicato ufficiale che dovrebbe aiutare RedBird a rendere la squadra rossonera ancora più competitiva sul mercato.

Milan, ecco la nuova partnership: buone notizie per i tifosi

Sul sito ufficiale acmilan.com è dunque spuntato il comunicato che attesta la partnership siglata tra il Milan e Kraft Analytics Group (KAGR), leader nel settore dei dati e analytics nello sport e nell’entertainment. In sintesi si tratta di una società che si occupa di studiare e analizzare in maniera dettagliati i gusti dei tifosi e degli appassionati di sport, così da intercettarli e muoversi in tale direzione.

L’intento del Milan è quello di puntare su KAGR con l’idea di potenziare le attività di fan engagement del club, migliorando al contempo l’esperienza del tifoso. Il tutto a pochi mesi dal 125° anniversario della fondazione dell’AC Milan. L’utilizzo dei dati sarà esplicativa per avvicinare i supporter alla squadra, con iniziative nuove e dirette, idee spettacolari tirate fuori dall’analisi dei dati.

Tania Moreno, la chief marketing officer del Milan, ha parlato così dell’accordo: “Siamo entusiasti di unire le forze con KAGR, un leader globale nel suo campo. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per comprendere più a fondo la nostra fanbase globale. Sfruttando l’esperienza di KAGR, siamo pronti a offrire esperienze nuove e a sbloccare nuove opportunità di crescita per il Club. Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per rafforzare il rapporto con i nostri tifosi esistenti e per aumentare la visibilità del brand Milan a livello mondiale”.