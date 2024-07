@ML – Milan, colpo possibile: le condizioni per il sì

Il club rossonero lavora ad un acquisto importante: in un’intervista realizzata da MilanLive.it è emerso un quadro preciso sull’affare.

Un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista e un altro attaccante sono le priorità della campagna acquisti estiva del Milan. Ma potrebbe arrivare anche un trequartista.

Il nome forte dell’ultimo periodo è Lazar Samardzic, che un anno fa fu davvero a un passo dall’Inter e ora vorrebbe approdare sull’altra sponda di Milano. Rispetto a Ruben Loftus-Cheek, ha caratteristiche molto diverse: è un giocatore con più tecnica e fantasia, meno fisico. Non una garanzia, visto che all’Udinese non ha avuto costanza di rendimento e va verificato in una grande piazza.

Samardzic-Milan: quanto vuole l’Udinese

Nel calciomercato estivo 2023 l’Inter raggiunse il seguente accordo con l’Udinese: prestito oneroso da 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e ulteriori 2-3 milioni di bonus. Un totale di 22-23 milioni. Tra l’altro, a Udine si sarebbe trasferito Giovanni Fabbian per 4 milioni. Poi è tutto saltato.

Monica Tosolini, giornalista di Telefriuli e Udineseblog, ha parlato così a MilanLive.it della possibilità che Samardzic possa vestire la maglia rossonera: “È un’operazione che si può portare a termine, però c’è tanto da lavorare perché esiste tanta distanza tra i 15 milioni che vorrebbe spendere il Milan e la valutazione da 25 milioni fatta dall’Udinese. Comunque, è interesse di tutti finalizzare questo affare. Bisogna trovare la formula. I club si possono venire incontro grazie ai bonus, alla percentuale sulla rivendita e a una contropartita tecnica“.

La trattativa non è ancora decollata tra le società, finora il Milan ha solamente effettuato un sondaggio con l’Udinese. Invece, ha parlato in maniera più approfondita con l’entourage del fantasista serbo, con il quale sembra sia stata trovata una quadra in termini contratto e commissioni. Un aspetto fondamentale, visto che proprio su questo scoglio andò a infrangersi l’operazione imbastita dall’Inter un anno fa.

Samardzic a Milanello ritroverebbe il connazionale Luka Jovic, anche se il suo futuro in rossonero non è del tutto sicuro. Se venisse comprato un nuovo attaccante, probabilmente l’ex Fiorentina verrebbe ceduto. E c’è un altro serbo nel mirino del club: Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo. C’è già l’accordo con il giocatore, mentre con la società austriaca sembra che si possa chiudere nel giro di ore o al massimo di pochi giorni.