Scelta a sorpresa, i tifosi vogliono tenerlo: salta la cessione

Salta la cessione di un giocatore del Milan, i tifosi rossoneri vogliono assolutamente tenerlo: ecco come cambia il mercato

Il Milan è partito ieri per la tournée negli USA e Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati, includendo alcuni big al rientro dagli impegni con le Nazionali. Mancheranno, però, alcuni giocatori importanti come per esempio Mike Maignan e Theo Hernandez, e anche Alvaro Morata, che tornerà disponibile intorno al 10 agosto.

L’obiettivo di Furlani, Moncada e Ibrahimovic è quello di dare al tecnico portoghese una rosa completa. Le priorità del mercato sono un difensore e un centrocampista con caratteristiche difensive, anche in virtù delle possibili cessioni di Adli e Bennacer.

Il club rossonero sa bene quali giocatori pretendere, gli indiziati sono Pavlovic del Salisburgo e Fofana del Monaco. Le alte richieste dei monegaschi, però, al momento frenano l’affare e si valutano delle alternative. Come per esempio Lazar Samardzic, desideroso di un’esperienza in un top club, ma anche Adrien Rabiot, seguito anche dal Real Madrid.

Il Milan, inoltre, dovrà cedere diversi elementi, sfoltire la rosa è una priorità altrettanto importante e uno di quelli che potrebbero andar via è Alexis Saelemaekers. La situazione dell’esterno offensivo belga, però, può clamorosamente cambiare grazie all’intervento dei tifosi.

Saelemaekers può restare al Milan: il parere dei tifosi

La redazione di MilanLive.it, su ‘X’, ha posto un sondaggio per gli utenti: “Saelemaekers è da tenere?“. Una domanda secca con possibilità di risposta affermativa o negativa. Il “Sì, è forte” ha vinto il sondaggio, con il 52,3% dei voti da parte dei tifosi rossoneri. Il “No, giusto far cassa”, ha collezionato il restante 47,7% dei voti.

La maggioranza dei tifosi del Milan, dunque, vorrebbero che Saelemaekers restasse dopo la fortunata esperienza al Bologna. Con Thiago Motta, infatti, si è espresso ad alti livelli conquistando la qualificazione alla prossima Champions League. La scorsa stagione ha collezionato 32 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 4 gol con 3 assist.

Saelemaekers è da tenere? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) July 25, 2024

Saelemaekers ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento non sono arrivate offerte ufficiali al Milan. L’idea del club rossonero sarebbe quella di far cassa, ma chissà se l’idea può cambiare visti i miglioramenti dell’esterno offensivo belga. In Serie A il Napoli ha espresso un interesse vista la partenza di Jesper Lindstrom in direzione Everton. Ma sono arrivati degli apprezzamenti anche dalla Premier League con Leicester, Nottingham Forest e Ipswich Town alla ricerca di rinforzi.