Sirene arabe per il Milan: tutto svelato

Arriva una proposta importante direttamente alle orecchie di casa Milan. A farla è stato un club direttamente dalla ricca Arabia Saudita.

Prosegue a stento, tra una voce e l’altra, la sessione di mercato estiva per il Milan. La squadra di Paulo Fonseca si è finalmente sbloccata al termine di Euro 2024, ufficializzando il primo colpo per la prossima stagione: l’ingaggio di Alvaro Morata, capitano della Spagna e prossimo centravanti titolare milanista.

L’innesto dell’ex Juventus ed Atletico Madrid non può però bastare o accontentare i tifosi. Il Milan per completarsi e cominciare la stagione da candidata al titolo ha bisogno di almeno altri 2-3 rinforzi di primo livello. Almeno un altro colpo per reparto, così da garantire a Fonseca una rosa migliore rispetto allo scorso anno.

Per poter arrivare ai tanto agognati obiettivi, il Milan però ha bisogno di liquidità fresca e di spazio nella rosa. Per questo motivo Ibrahimovic e compagni hanno intenzione di spingere sul mercato in uscita. Ovvero cercare di piazzare alcuni esuberi o elementi poco utilizzati, sperando di ricavare il denaro utile per i prossimi colpi.

Il milanista è in uscita: arriva la tentazione saudita

Oltre ai diversi calciatori di rientro dai prestiti e pronti a fare le valigie per altri lidi, come ad esempio i vari Colombo, Saelemaekers, Pellegrino o Traoré, il Milan sta attendendo proposte ufficiali e concrete anche per ulteriori elementi. La filosofia del club guidato dal fondo RedBird è quella di valutare ogni offerta per i propri talenti e sacrificare anche qualche big.

Nelle ultime ore ad esempio sarebbe arrivata, dalle parti di via Aldo Rossi, una proposta per Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino sarebbe finito nel mirino di una squadra dell’Arabia Saudita. Si sa come da quasi un paio d’anni la Saudi Pro League abbia cominciato ad investire grosse somme di denaro per rinforzare i maggiori club, scippando diversi fuoriclasse al calcio occidentale.

Come riporta il giornalista Matteo Moretto di Relevo, il club in questione sarebbe l’Al-Shabab FC, squadra guidata dal portoghese Vitor Pereira e nei cui ranghi milita tra gli altri il nazionale belga Ferreira Carrasco. Gli arabi fanno sul serio per Adli, il quale però al momento è piuttosto freddo riguardo alla tentazione araba, nonostante la promessa di un ingaggio davvero importante.

I tifosi del Milan sui social spingono Adli verso la cessione, con la speranza di un ricavo economico importante da spendere su un centrocampista più completo dell’ex Bordeaux. Come ad esempio Youssuf Fofana, il mediano del Monaco che nelle ultime ore si è leggermente allontanato dal Milan.