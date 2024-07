Affare ad un passo, colpo d’esperienza: arriva Candreva a centrocampo

Operazione di mercato in vista del traguardo, mancano solo gli ultimi dettagli. Colpo d’esperienza a centrocampo: in arrivo Antonio Candreva

Il Milan è negli Stati Uniti in tournée nel corso della quale affronterà il Manchester City, il Real Madrid del mai dimenticato ex Carlo Ancelotti e il Barcellona. Tre big del calcio mondiale per testare in vista dell’imminente stagione le ambizioni dell’undici rossonero guidato dal neotecnico Paulo Fonseca.

Alla tournée a stelle e strisce non si è unito Geoffrey Moncada. Il Direttore tecnico è rimasto a Milano perché impegnato nelle tante trattative che il ‘Diavolo’ ha in piedi. Intanto, un affare è in dirittura d’arrivo: a centrocampo arriva Antonio Candreva.

Il centrocampista classe ’87 è stato tra i pochissimi a salvarsi dal naufragio della Salernitana della passata annata, culminato nella retrocessione in cadetteria: 6 gol e 6 assist in 34 apparizioni in Serie A con la maglia granata più una rete in Coppa Italia. Numeri in linea con il background di un calciatore dotato di ottima tecnica e che soprattutto in tutta la sua carriera ha dimostrato di avere dimestichezza con il gol.

In 151 presenze con indosso il biancoceleste della Lazio, dal 2012 al 2016, Candreva ha gioito 41 volte: non male per chi di mestiere non fa l’attaccante. 12 le reti, invece, in 124 presenze nelle quattro stagioni, dal 2016 al 2020, all’Inter. Perfino nei sei mesi (2010) alla Juventus in cui ha raggranellato 16 presenze l’ex centrocampista della Nazionale ha timbrato il cartellino dei marcatori per due volte.

Antonio Candreva torna in serie A

Insomma, Antonio Candreva è un centrocampista completo, duttile, dinamico, a dispetto della carta d’identità (lo scorso febbraio ha spento 37 candeline), ed abile nell’ultimo passaggio come testimoniano i 6 assist in maglia granata nella passata stagione. Un usato sicuro, dunque, che coniuga esperienza e qualità, anche in zona gol, motivo per il quale fa gola a molti club, anche a quelli di prima fascia.

Ebbene, mancano solo gli ultimi dettagli da limare: come anticipato nel primo paragrafo, Antonio Candreva è a un passo dall’indossare la maglia rossoblù del Cagliari.

Colpo d’esperienza a centrocampo in canna per il Cagliari del neotecnico Davide Nicola che, dopo il miracolo della salvezza sulla panchina dell’Empoli all’ultimo minuto della scorsa stagione, ambisce a una permanenza nella massima serie meno ‘tribolata’.

Obiettivo, quest’ultimo, che anche grazie all’eventuale innesto di un calciatore d’esperienza, dotato di una buona visione di gioco e che ha familiarità con il gol come il centrocampista della Salernitana, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, sarebbe alla portata del club sardo.