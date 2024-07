Cessione giusta, i tifosi hanno deciso: posizione netta

I tifosi del Milan hanno deciso per la cessione, non c’è altra strada per il prosieguo della carriera del giocatore: tutti i dettagli

Il Milan sta mandando avanti il proprio mercato con la consapevolezza di doversi liberare di parecchi giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca. E’ andato via Jan-Carlo Simic direzione Anderlecht, i prossimi possono essere Malick Thiaw e Alessandro Florenzi. Ma gli addii non sono finiti qui e possono coinvolgere anche altri reparti.

Come per esempio il centrocampo, con Adli e Bennacer vicini alla fine della loro esperienza rossonera. Anche perché Furlani e Moncada vogliono accontentare le richieste sul mercato del tecnico portoghese.

Non bisogna dimenticare Daniel Maldini, finito nel mirino del Monza per un trasferimento a titolo definitivo dopo la fortunata esperienza in prestito nella scorsa stagione. Il figlio d’arte, infatti, ha giocato dei mesi di alto livello in Brianza alla corte di Raffaele Palladino, oggi allenatore della Fiorentina.

Palladino si è portato dietro Andrea Colpani e al Monza c’è un posto libero sulla trequarti che sarà colmato nelle prossime ore da Daniel Maldini. I rapporti con il Milan sono ottimi e a dirigere l’operazione è l’agente del giocatore, Beppe Riso.

Tifosi del Milan d’accordo con la cessione di Daniel Maldini

La redazione di MilanLive.it, su ‘X’, ha postato un sondaggio per capire qual è il pensiero dei tifosi del Milan sulla cessione di Daniel Maldini. Il trequartista rossonero andrebbe via a titolo definitivo, per cercare di costruirsi una carriera lontano da Milanello e trovare la sua dimensione. A precisa domanda: “Giusta la cessione di Daniel Maldini?“, i tifosi rossoneri hanno risposto in modo deciso.

La risposta: “Sì, non è da Milan“, ha collezionato il 59,2% dei voti, vincendo quindi il sondaggio. Mentre il “No, doveva restare!” ha avuto il restante 40,8%. Daniel Maldini con la maglia del Milan ha collezionato 24 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol allo Spezia e togliendosi la soddisfazione di vincere lo scudetto sotto gli occhi di papà Paolo nella stagione 2021/22.

Le cose, però, sono cambiate. Maldini non è più un ragazzino, vuole emergere altrove, giocare con continuità. E al Monza ha la possibilità di farlo, tra l’altro nei sei mesi passati in Brianza ha segnato 4 gol in 11 partite. Nel Milan di Fonseca non c’è posto, dunque è giusto proseguire la carriera altrove, proprio come credono i tifosi rossoneri.